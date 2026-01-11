Musetti 'tradito' dal braccio, Bublik trionfa a Hong Kong 

AGI - Lorenzo Musetti è stato sconfitto nella finale di Hong Kong: il 23enne toscano, già certo di essere il nuovo numero 5 del mondo, è stato battuto 7-6, 6-3 dal kazako Aleksandr Bublik.
Musetti ha pagato un fastidio al braccio ed è così uscito sconfitto per la settima volta consecutiva in una finale Atp, dopo un'ora e 39 minuti di gioco.
Bublik, invece, ha conquistato il nono titolo della carriera ed entra per la prima volta nella top 10, scavalcando in classifica l’infortunato Jack Draper.
Finale amara per Musetti
Finale amara nel Bank of China Tennis Open quindi, per il 23enne carrarino, che non vince una finale Atp dal 23 ottobre 2022, quando batté Matteo Berrettini a Napoli. Musetti nel frattempo ha disputato due semifinali slam e ha conquistato un bronzo olimpico, ma non ha più vinto un torneo.
"Speriamo che la prossima finale sia quella giusta"
"Non è facile parlare dopo una sconfitta specialmente dopo una finale", ha detto Musetti che si è congratulato con l'avversario "per la splendida stagione". "Abbiamo giocato molte finali negli ultimi tre anni, sfortunatamente non abbiamo alzato alcun trofeo e speriamo che la prossima sia quella giusta", ha aggiunto.
Bublik si è detto certo che Musetti vincerà presto un torneo: "Non ho parole", ha detto a fine match, "è la prima settimana dell'anno, ha già vinto il primo torneo e sono top 10. Ad aprile scorso non me lo sarei mai aspettato".
Equilibrio nel primo set
Il primo set è stato molto equilibrato e dominato dai servizi: solo al nono gioco Musetti ha avuto una palla per andare a servire per il parziale, ma non è riuscito a convertirla.
Sul 5-5 il toscano ha avuto un'altra palla break fallita, poi al cambio campo ha chiamato un medical time out per un fastidio al braccio. Al tie-break un errore sul 2-4 ha di fatto regalato a Bublik il primo set.
Il dominio di Bublik nel secondo set
Il secondo set è stato dominato dal kazako: break a zero nel terzo game, subito recuperato, e poi un altro nel quinto lunghissimo gioco che ha messo in discesa la finale anche perché Musetti ha dovuto chiedere un altro medical time out e ha finito per cedere un altro servizio per il 6-3 conclusivo.