L'Italia conquista l’oro nella staffetta mista Short Track

AGI - L'Italia ha conquistato la medaglia d'oro nella staffetta mista di Short Track di Milano Cortina, la seconda di questi Giochi. Gli azzurri hanno preceduto Canada e Belgio. Per Arianna Fontana è la 12ª medaglia olimpica della carriera ed è a una dal record italiano dello schermidore Edoardo Mangiarotti.
La 35enne valtellinese, insieme a Pietro Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola (più Luca Spechanhauser e Chiara Berti che hanno gareggiato sul ghiaccio nel primo e nel secondo turno) ha trascinato l'Italia in una gara in cui aveva già ottenuto l'argento a Pechino 2022.
Il trionfo nella staffetta mista
La vittoria nella staffetta mista di Short Track è un risultato straordinario per la squadra italiana. Questa è la seconda medaglia d'oro ottenuta dall'Italia in questi Giochi, dimostrando la forza e la preparazione degli atleti azzurri. La competizione è stata serrata, ma la performance del team ha permesso di superare nazioni forti come il Canada e il Belgio, che hanno completato il podio.
Arianna Fontana: una carriera da record
Per Arianna Fontana questa medaglia d'oro è la 12ª medaglia olimpica della sua carriera. Questo risultato storico la pone a una sola medaglia dal record italiano assoluto detenuto dallo schermidore Edoardo Mangiarotti. La Fontana, atleta simbolo dello Short Track italiano, continua a scrivere pagine importanti nella storia dello sport nazionale, confermando il suo status di leggenda olimpica.