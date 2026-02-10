L'Italia conquista l’oro nella staffetta mista Short Track
L'Italia conquista l’oro nella staffetta mista Short Track
Home>Sport

L'Italia conquista l’oro nella staffetta mista Short Track

Il trionfo porta Arianna Fontana alla sua 12ª medaglia olimpica, a una sola dal record assoluto di Edoardo Mangiarotti
La squadra italiana festeggia dopo aver vinto l'oro nella finale della staffetta mista a squadre di pattinaggio di velocità
Afp - La squadra italiana festeggia dopo aver vinto l'oro nella finale della staffetta mista a squadre di pattinaggio di velocità
milano cortina short track
di lettura

AGI - L'Italia ha conquistato la medaglia d'oro nella staffetta mista di Short Track di Milano Cortina, la seconda di questi Giochi. Gli azzurri hanno preceduto Canada e Belgio. Per Arianna Fontana è la 12ª medaglia olimpica della carriera ed è a una dal record italiano dello schermidore Edoardo Mangiarotti.

ADV

La 35enne valtellinese, insieme a Pietro Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola (più Luca Spechanhauser e Chiara Berti che hanno gareggiato sul ghiaccio nel primo e nel secondo turno) ha trascinato l'Italia in una gara in cui aveva già ottenuto l'argento a Pechino 2022.

ADV

Il trionfo nella staffetta mista

La vittoria nella staffetta mista di Short Track è un risultato straordinario per la squadra italiana. Questa è la seconda medaglia d'oro ottenuta dall'Italia in questi Giochi, dimostrando la forza e la preparazione degli atleti azzurri. La competizione è stata serrata, ma la performance del team ha permesso di superare nazioni forti come il Canada e il Belgio, che hanno completato il podio.

Arianna Fontana: una carriera da record

Per Arianna Fontana questa medaglia d'oro è la 12ª medaglia olimpica della sua carriera. Questo risultato storico la pone a una sola medaglia dal record italiano assoluto detenuto dallo schermidore Edoardo Mangiarotti. La Fontana, atleta simbolo dello Short Track italiano, continua a scrivere pagine importanti nella storia dello sport nazionale, confermando il suo status di leggenda olimpica.

Leggi anche:
Arianna Fontana
Arianna Fontana leggenda olimpica: medaglia in sei Olimpiadi consecutive
Dal bronzo di Torino 2006 ai trionfi di Vancouver, Sochi, PyeongChang e Pechino, fino all’oro odierno con Confortola, Nadalini e Sighel, la “Freccia di Berbenno” conferma un percorso olimpico senza precedenti
ADV