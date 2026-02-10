Scricchiola il record di Edoardo Mangiarotti

AGI - "Non sto pensando al record di Mangiarotti per ora". Appena messa nel carniere la 12esima medaglia olimpica (in sei diverse edizioni dei Giochi invernali), Arianna Fontana sembra 'accontentarsi' di essere entrata di diritto nella storia dello sport nazionale. Ma il record della leggenda della scherma italiana - 13 podi - è troppo vicino per non essere un obiettivo.
Edoardo Mangiarotti, brianzolo di Renate (dove nasce nel 1919), figlio d'arte - papà Giuseppe aveva indossato la divisa azzurra alle Olimpiadi di Londra del 1908 -, era l'unico mancino di una famiglia di schermidori. Cinque le sue partecipazioni ai Giochi tra il 1936 e il 1960, con un eccezionale bilancio di 6 medaglie d'oro, 5 d'argento e 2 di bronzo tra spada e fioretto, bilancio che gli valse il sorpasso sul mezzofondista finlandese Paavo Nurmi (12 medaglie come la Fontana, 9 ori e tre argenti). Sul gradino più alto del podio Mangiarotti salì nell'individuale (spada) a Helsinki 1952 e cinque volte con la squadra. Nel suo eccezionale palmarès figurano anche 26 medaglie iridate.
La vita dopo l'agonismo e l'eredità
Papà di Carola, schermitrice con due partecipazioni olimpiche (Montreal 1976 e Mosca 1980), dopo il ritiro dall'agonismo fu giornalista e - a lungo - dirigente sportivo. Morì nella sua casa nel centro di Milano il 25 maggio 2012, a 93 anni, quando la futura regina dello short track italiano, Arianna Fontana, aveva già cominciato - senza saperlo - la sua rincorsa, iniziata a Torino 2006.