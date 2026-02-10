Arianna Fontana leggenda olimpica: medaglia in sei Olimpiadi consecutive

AGI - Arianna Fontana è nella storia dello sport italiano e mondiale. Con la conquista dell'oro nella staffetta mista dello short track, la fuoriclasse è salita a quota 12 medaglie, una in meno del primato assoluto dello schermidore Edoardo Mangiarotti.
Arianna Fontana ha eguagliato il primato di Armin Zoeggeler di aver vinto una medaglia in sei Olimpiadi consecutive. La 'Freccia di Berbenno' ha conquistato la prima medaglia a cinque cerchi all'età di 15 anni, a Torino 2006 (bronzo nella staffetta femminile).
Il palmarès olimpico: da Vancouver a PyeongChang
Nel 2010 a Vancouver ha vinto il bronzo nei 500 metri. A Sochi 2014, ha conquistato l'argento nei 500 metri e il bronzo sia nei 1500 metri che in staffetta. A PyeongChang 2018, ha ottenuto l'oro nei 500 metri, il bronzo nei 1000 metri e l'argento in staffetta.
I successi di Pechino 2022 e il record
A Pechino 2022, Arianna ha confermato l'oro nei 500 metri e ha conquistato l'argento nei 1500 metri e nella staffetta mista. Quest'ultima è la gara che oggi l'ha vista vincere l'oro assieme a Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel.