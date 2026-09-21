De Martino svela Sanremo, 'il debutto del voto online'

AGI - Il 'debutto' del voto online, la serata Eurovision con tanto di giuria internazionale, il cast ridotto a 24 cantanti. Tra novità, conferme e ancora molte incognite (come da prassi) parte il Sanremo di Stefano De Martino. Tre gare in cinque serate.
Il conduttore e direttore artistico del Festival ha svelato a Milano il regolamento dell’edizione numero 77 del 'festivalone' in programma al teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio prossimi.
Sanremo nel segno dell'intelligenza artigianale
"Il leitmotiv del Festival di Sanremo è l’intelligenza artigianale”, spiega il volto di "Affari Tuoi" annunciando la messa al bando dell’Ia nella scrittura dei brani. “Parlando con chi produce la musica, ho evidenziato la necessità di tornare alla musica suonata e artigianale, in un’epoca in cui, in poco tempo, si fa tutto in maniera artificiale”. Nessun divieto, invece, per l’autotune in modo da non precludere la scena alla musica trap.
Il no alle quote rosa nel cast
Nel cast dei big no alle quote rosa. "Se ci saranno molte donne a cantare sarò felice" ma "l'idea di una quota è stucchevole", sottolinea De Martino. Insomma, comandano le canzoni.
Non è ufficiale la presenza dei Maneskin
Se è definito il numero dei Campioni (23 più il vincitore di Sarà Sanremo), rimane apertissima la partita sugli ospiti. L’ambizione del successore di Carlo Conti è portare al Festival cantanti italiani di “alto calibro”. Sulle star internazionali, invece, il direttore artistico preferisce “tenere basse le aspettative”, perché sono “come il cioccolato a fine pasto, troppo stomaca”.
"Ho invitato tanti artisti tra cui Emma"
Ancora nessun timbro ufficiale per uno dei gruppi più nominati. “Se i Maneskin dovessero fare una reunion sono invitati”, spiega il conduttore. Pure per Emma la chiamata è ancora in sospeso. “Ne ho invitati tanti di artisti a Sanremo tra cui anche Emma, ma non credo abbia bisogno del mio invito, è un palco che già si è presa grazie al suo talento”, aggiunge.
Un cast di 24 campioni
Il primo Festival targato Stefano De Martino si distingue dai precedenti per un cast più snello (24 big e non 30 come nelle ultime edizioni) e per l'introduzione della serata Eurovision (chiamata “Performance” nel regolamento) in programma venerdì 19 febbraio.
La serata Eurovision
Gli artisti presenteranno la propria canzone con un “vestito nuovo” (per l’arrangiamento o l’interpretazione). Il vincitore (scelto dal pubblico e da una giuria internazionale di esperti) sarà il rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest mentre fino ad ora il nome era (salvo rinunce) in automatico quello del vincitore del Festival. E’ una conferma invece la serata cover, tradizionale pilastro (anche per l’audience) del Festival che sarà anticipata al giovedì.
Il debutto del voto online
Tre gare in cinque serate. Per la competizione tradizionale i big si esibiranno il martedì, il mercoledì e il sabato con la finalissima. Altra novità riguarda il sistema di voto con il pubblico da casa che per la prima volta avrà a disposizione oltre al televoto anche il voto online (sarà gratis tramite la piattaforma RaiPlay).
Dal 29 novembre i nomi del cast
Nessuna indiscrezione sui nomi del cast. "Dal 29 novembre potremo comunicare i cantanti in gara, ma non c'è ancora una data esatta”, dice De Martino. "Se ci saranno tanti giovani è perché ci sono tante belle canzoni in quella fascia d'età. Non mi piace pensare a un Festival generazionale" o "mettere qualcuno per il pubblico giovane e qualcuno per il pubblico più adulto”.
"Non ci saranno le quote rosa"
Lo scorso anno Carlo Conti fu criticato per aver scelto un cast dominato numericamente dagli uomini. “Ho un occhio di riguardo per un progetto interessante, l'idea delle quote un po' mi stucca. Abbiamo tante donne brave, ma comandano le canzoni: avere per forza un numero in testa vorrebbe dire trascurare" le canzoni, ma "se ci sono tante donne a cantare belle canzoni io sono solo felice”, spiega il direttore artistico di Sanremo 2027.
Le novità nel sistema di voto
Il sistema di voto cambierà di sera in sera: martedì voteranno giuria popolare e sala stampa, tv e web; mercoledì giuria popolare e radio; giovedì, per le cover, sala stampa, radio e giuria popolare; venerdì, per la serata Eurovision, giuria popolare ed esperti internazionali; sabato, per la finale, nuovamente sala stampa, radio e giuria popolare.
La classifica finale del Festival sarà determinata dai risultati delle votazioni della prima, seconda e quinta serata. Al termine della finale, gli artisti migliori classificati (dai 3 ai 5 big) accederanno alla fase conclusiva dove il voto del pubblico contribuirà a individuare il vincitore assoluto del Festival di Sanremo 2027, insieme al “tesoretto” costituito dalle tre votazioni precedenti