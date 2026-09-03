Torna 'Affari tuoi' con tante novità e una nuova mascotte

AGI - Si preannuncia una edizione ricca di novità quella di 'Affari tuoi' che torna in onda da domenica 6 settembre, tutte le sere alle 20.40 su Rai 1.
A cominciare dal nuovo studio - non più il Teatro delle Vittorie a Roma, ma il centro di produzione Rai di Milano - e dalla nuova mascotte, Tommasino, a cui sarà dedicato uno dei pacchi in gioco.
Le novità e le riconferme
Dopo un'altra stagione di grande successo, 'Affari tuoi' e Stefano De Martino tornano nell'access prime time di Rai 1. Confermati nel cast Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Il celebre gioco dei pacchi, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), vedrà ancora protagonisti i 20 rappresentanti delle regioni italiane, impegnati a destreggiarsi tra l'apertura dei pacchi, le 'offerte' e i 'cambi' proposti dal Dottore. E proprio tra questi farà il suo esordio un pacco inedito, che sarà presente in ogni partita.
Nel corso della stagione ci saranno, inoltre, tante sorprese, anche con appuntamenti speciali. Tra questi, una puntata di prime time il 4 dicembre e l'ormai tradizionale appuntamento con la Lotteria Italia del 6 gennaio. La presentazione, con tutti i principali protagonisti, è stato già di per sé uno show, con siparietti e battute. De Martino innanzitutto si dice contento del "bellissimo studio nuovo di zecca. Abbiamo fatto di necessità virtù realizzando uno studio più versatile con mille cambi di luce e di scena" grazie ai tanti ledwall. Dopodiché "l'ossatura del programma è sempre lo stesso, purtroppo - scherza - C'è anche Herbert Ballerina, ma avremo sgravi fiscali per la sua presenza". A lui sarà affidato il compito di annunciare l'arrivo di Tommasino: "Gennarino lascia il posto a un nuovo cagnolino, che è il suo nipotino. Ha un anno ed è molto più spontaneo perché non è ammaestrato come Gennarino, quindi sarà ancora più divertente".
"Io sono felice - scherza anche Ballerina - perché con lo scooter ci metto 7 minuti ad arrivare in studio. Sono felice anche di proseguire questa avventura, meno di ballare con Martina perché oggi ho già preso una contrattura. A me piace il wrestling, non il ballo". E la diretta interessata ci ride su: "Io sono felice anche di ballare con te. Mi aspetto di tutto da questa nuova avventura e sono grata di questa opportunità, che non era scontata".
Continuità con la vecchia stagione
Williams Di Liberatore, direttore dell'intrattenimento Prime Time, ha spiegato che lo studio è "più grande e performante secondo la tendenza degli ultimi anni, dove l'access Prime Time diventa praticamente prima serata. Stiamo investendo su questo, venendo a Milano e trovando uno studio adeguato che possa accompagnarci per tutta la stagione. La Rai ci crede tantissimo che l'intrattenimento possa essere un vero e proprio show". A domanda, Di Liberatore risponde anche sul tema degli orari dei programmi e le polemiche che sempre l'accompagnano. "Per ora andremo in continuità con lo scorso anno, poi mano a mano vedremo come si articola la stagione. Ma già dallo scorso anno abbiamo corretto il tiro e rispetto al competitor chiudiamo 15 minuti prima".