Eurovision: Burgas ospiterà l'Eurovision Song Contest 2027
Burgas pronta a brillare, la città bulgara ospiterà l'Eurovision Song Contest 2027
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Burgas pronta a brillare, la città bulgara ospiterà l'Eurovision Song Contest 2027

L'attesissima finale è già stata fissata per il 15 maggio. Per la Nazione si tratta di uno storico debutto come Paese ospitante.
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AGI - L'attesa è ancora lunga, ma iniziano già a fare capolino i primi dettagli sulla prossima edizione del contest più amato del vecchio Continente (e non solo).

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La magia dell'Eurovision Song Contest si prepara infatti a sbarcare per la prima volta sulle rive del Mar Nero.

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Sarà infatti la suggestiva città bulgara di Burgas ad accogliere la 71ª edizione dello show musicale televisivo in diretta più grande al mondo.

La scelta di Burgas per l'Eurovision in Bulgaria

A confermarlo in un comunicato ufficiale sono state l'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) e la Televisione Nazionale Bulgara (BNT): "L'Unione europea di radiodiffusione (EBU) e la Televisione nazionale bulgara (BNT) sono liete di annunciare che Burgas è stata scelta per ospitare la 71esima edizione dell'Eurovision Song Contest nel maggio 2027".

Dara, vincitrice della scorda edizione
AFP - Dara, vincitrice della scorda edizione

Dara, vincitrice della scorda edizione

Il trionfo della scorsa edizione

L'attesissima finale è già stata fissata per il 15 maggio 2027.

Per la Bulgaria si tratta di uno storico debutto come Paese ospitante, un traguardo reso possibile dalla straordinaria vittoria conquistata a Vienna nella scorsa edizione. A regalare al Paese la sua primissima affermazione nella manifestazione è stata l'energia travolgente dell'outsider Dara, che ha incantato l'Europa con il brano "Bangaranga", trionfando con ben 516 punti complessivi.

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