Preceduta dalle polemiche, ecco la finale

AGI - La finale di Sanremo comincia con uno strascico di polemiche ancora non esaurito, tutt'altro, per gli attacchi di Fedez al viceministro Galeazzo Bignami e all'appello al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, perché legalizzi la marijuana. Più di un esponente di Fratelli d'Italia ha negato che i vertici Rai fossero ignari delle intenzioni del rapper, chiedendo la loro rimozione.

A fianco di Amadeus e Gianni Morandi, torna Chiara Ferragni come coconduttrice. Dopo il trionfo nella quarta serata, con la sua cover di "Let it be" eseguita insieme a un coro gospel, Mengoni parte favoritissimo, inseguito da Ultimo.

Superospiti internazionali i Depeche Mode, che lo scorso anno hanno perso il tastierista Alan Wilder. Si esibiranno inoltre Achille Lauro, Salmo e Gino Paoli e Ornella Vanoni. In apertura un omaggio a Lucio Dalla. Tra i momenti clou la lettura di un messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, accompagnato dall’intervento musicale degli Antytila, gruppo ucraino.

La finale in diretta:

Social spazientiti per dirette Instagram 'Ama'-Ferragni "Basta con queste dirette"; "Basta raga, era divertente la prima sera"; "Mollate quello smartphone". I social sono spazienti per l'ennnesima gag di Amadeus che da quando e' stato 'sboomerizzato' da Chiara Ferragni raccogliendo oltre un milione e mezzo di follower sul social, sembra averci preso gusto. A prenderlo in giro ci pensa Fiorello coi suoi commenti 'senza filtri' alle dirette ("Minchiiia"; "Suca").

I Depeche Mode suonano il nuovo singolo in anteprima mondiale Dopo l'esibizione dei Modà, è il momento dei Depeche Mode, superospiti internazionali di oggi, Amadeus confessa di coronare un suo sogno di ragazzo presentando una band i cui primi successi aveva mandato in onda così tante volte quando, agli inizi degli anni '80, lavorava in radio. Privi di Andrew Fletcher, morto lo scorso maggio, David Gahan e Martin Gore eseguono in anteprima mondiale "Ghost Again", il nuovo singolo uscito ieri, anticipazione del prossimo album "Memento mori", per poi chiudere con il classico "Personal Jesus".

L'amuleto di Giorgia © Ravagli Amadeus e Giorgia Dopo l'esibizione di Colapesce e Dimartino, tocca a Giorgia salire sul palco. La cantante porta ad Amadeus una fotografia che ritrae il conduttore con un enorme cornetto rosso portafortuna. "È il mio amuleto", spiega Giorgia, affermando che per "attivarlo" era necessario che consegnasse l'immagine ad Amadeus.

Tananai ringrazia Amadeus "per avermi fatto crescere" La sua "Sesso occasionale" arrivò ultima classificata nell'edizione 2022 del Festival. Tananai non si è scoraggiato e ci ha riprovato l'anno dopo, con risultati decisamente migliori in termini di piazzamento. "Grazie per avermi fatto crescere", dice il cantante ad Amadeus dopo aver eseguito il brano.

Fedez emozionato mentre Ferragni scende le scale Fedez con le lacrime agli occhi in platea guardando Chiara Ferragni che scende le scale dell'Ariston. La mise dell'influencer è molto originale, stile "statua romana", notano sui social. E Gianni Morandi batte le nocche contro la corazza d'oro su vestito blu per saggiarne la consistenza. "Non vedo l'ora di tornare" dice Ferragni ricordando quando guardava il festival "in tv e col pigiama".

Mara Sattei ringrazia i genitori Mara Sattei, terza a esibirsi, ringrazia, commossa, i genitori dopo aver cantato "Duemilaminuti", il brano con cui è in concorso.

Colla Zio in total black per la finale Dopo i completi sgargianti e coloratissimi della prima serata, che avevano fatto azzardare a qualcuno un paragone con i Teletubbies, i Colla Zio si presentano in total black per la finale. Al termine del brano, costringono Amadeus a dire "Straguzzo", misteriosa parola di cui non conosce il significato. Punti Fantasanremo, forse?

Elodie rompe il ghiaccio, Amadeus saluta Lecrec tra il pubblico © Marco Ravagli / AGI Elodie La prima a esibirsi nella serata finale di Sanremo è Elodie con la sua "Due". Poi Amadeus saluta il pilota della Ferrari Charles Leclerc, seduto in platea.

Amadeus a Morandi: "Onorato di aver condotto con te" Dopo il suo toccante omaggio a Lucio Dalla, Gianni Morandi viene ringraziato da Amadeus, che si dice "onorato" per aver condiviso con lui il palco dell'Ariston. "Sono onorato io", replica Morandi. "Da quando ho compiuto sessant'anni mi emoziono più facilmente, prima non succedeva...", commenta Amadeus.

Gianni Morandi rende omaggio a Lucio Dalla © Ravagli Gianni Morandi L'omaggio a Lucio Dalla, inizialmente previsto in conclusione della quarta serata. apre la finale del Festival. Gianni Morandi parte dalla platea, suonando "Piazza Grande" a fianco di Mara Venier, seduta in prima fila. "Sembra facile ma non lo è", commenta, prima di attaccare con "Futura". Si conclude con "Caruso", il cui ritornello viene cantato a gran voce dal pubblico in piedi. Infine il coro "Lu-cio Lu-cio" e Morandi, emozionato, che alza gli occhi al cielo e ringrazia l'orchestra per queste "cinque serate meravigliose".

La banda dell'Aeronautica apre con l'inno nazionale La finale di Sanremo inizia con l'inno nazionale "Fratelli d'Italia" eseguito dalla banda dell'Aeronautica militare, il cui capo di Stato maggiore, Luca Goretti, dà appuntamento il 28 marzo a Piazza del Popolo per le celebrazioni dei cento anni del corpo e ricorda l'impegno della Difesa italiana non solo a difesa della libertà nostra ma anche di quella di altri Paesi, "come l'Ucraina", e a sostegno delle popolazioni vittima di calamità naturali, come in Turchia e Siria.

Il sindaco di Ronciglione invita a votare per Mengoni "Marco per noi ronciglionesi ha già vinto, e forse non solo per noi. Ma affinché ci sia il risultato finale ha bisogno del nostro aiuto, di quella comunità in cui è cresciuto e che sente come casa propria. Oggi abbiamo la possibilità di ringraziarlo con il nostro voto. Il sistema prevede il televoto e dobbiamo essere pronti a darlo al nostro concittadino". Così il primo cittadino di Ronciglione, Mario Mengoni, giunto al teatro Ettore Petrolini dove sono attese 250 persone per assistere su un maxischermo alla finale del festival di Sanremo. Il tifo, naturalmente, a Ronciglione è per il concittadino Marco Mengoni. "Ancora una volta ha portato in alto il nome del nostro paese - ha detto ancora il sindaco - ottenere due standing ovation da parte della platea e dell'orchestra è molto raro".

La strana attesa tra gioia e polizia ovunque Sole finalmente primaverile dopo una settimana fredda ed entusiasmo in ogni angolo della città. Soltanto il ronzare incessante degli elicotteri e la presenza massiccia delle forze di polizia ricorda che in queste ore Sanremo potrebbe essere un obbiettivo sensibile anche se al momento non è arrivata nessuna rivendicazione per l'ordigno rudimentale trovato ieri per terra vicino al motorino di un finanziere, qualche centinaio di metri fuori dalla zona rossa. Numerose le pattuglie delle forze dell'ordine in ogni angolo della città e rafforzati i controlli ai varchi dei punti d'accesso dopo la riunione di stamattina in Prefettura. Chi ha il biglietto per assistere alla serata è invitato a presentarsi un'ora prima rispetto all'orario d'ingresso previsto alle 19 e 15. Sono stati anche potenziati i controlli ai caselli autostradali e di Taggia e alla stazione dei treni. Cortei e contestazioni sono possibili solo in forma statica. Al momento è in corso una manifestazione pacifista che si sta svolgendo in tutta serenità.