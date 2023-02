Fedez ha strappato una foto del viceministro Bignami a Sanremo

AGI - In collegamento con l'Ariston, Fedez strappa una foto del viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami travestito da gerarca nazista. "Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler", dice Fedez nel brano cantato al festival. Il testo fa riferimento alle critiche mosse dalla deputata di FdI Maddalena Morgante alla presenza di Rosa Chemical al festival, definita come "l'ennesimo spot in favore del gender e della sessualità fluida, temi sensibilissimi che da sempre Fratelli d'Italia contrasta".

La foto strappata da Fedez al termine dell'esibizione è una vecchia immagine di Bignami, risalente, stando quanto riferito dallo stesso esponente di FdI, ai primi anni 2000, scattata durante il suo addio al celibato. Lo scatto, che lo ritrae con al braccio una svastica nazista, era stato diffuso dai media nel corso della campagna per le regionali emiliano-romagnole del 2016.

La foto era questa pic.twitter.com/RfU1VxTsZ2 — Fedez (@Fedez) February 8, 2023

"'Putroppo l'aborto è un diritto', sì ma non l'ho detto io, l'ha detto un ministro. A volte anch'io sparo cazzate ai quattro venti ma non lo faccio a spese dei contribuenti", è il verso incriminato.

"Il testo della canzone non è stato annunciato allo staff della Rai e voglio assumermi la piena responsabilità di questo", ha chiarito Fedez. "Un episodio grave, in quella foto non mi riconosco più" aveva detto Bignami dopo la sua nomina a viceministro.