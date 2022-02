Le pagelle della seconda serata di Sanremo

AGI - Tutto pronto per la seconda serata della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Exploit di ascolti per il debutto di ieri, l’autobattesimo di Achille Lauro ha colpito il largo pubblico, composto per la maggioranza dai parenti dello stesso Achille Lauro. Questa sera tocca ai restanti tredici artisti in gara, ospiti Checco Zalone e Laura Pausini, largo spazio dunque alla musica fatta bene, e anche a Laura Pausini.

Ecco le nostre pagelle:

Sangiovanni – “Farfalle” – Voto 4,5: Apprezzabile il fatto che in pratica indossi un abito di un colore che si è inventato lui, una sorta di viola catarro inguardabile. L’esibizione è più o meno in linea; ricorda, per intensità e profondità, quando da ragazzi l’amico in crisi amorosa ci trascinava fuori per raccontarci delle proprie disavventure mentre tracanna la tredicesima birra: sbiascica qualcosa che non capisci, è chiaramente turbato, provi a mettergli una mano sulla spalla ma lui si dimena, non si lascia avvicinare, l’urgenza è sputare fuori tutto. Ecco, la performance di Sangiovanni è così: scoordinata, pasticciata, non incastrata nel contesto; non riesce nemmeno a essere ruffiano come si prefissava di essere. Un disastro.

Giovanni Truppi - “Tuo padre, mia madre, Lucia” – Voto 8: Un brano che, in tutta onestà, nessuno lo scambi per un rigurgito radical chic, è troppo per Sanremo. Troppa poesia per una prima serata in mezzo a un varietà, “Tuo padre, mia madre, Lucia” è uno struggente cortometraggio intimista, e allo stesso tempo così comune, l’amore stesso cielo per tutti, Truppi ce ne racconta la parte più cruda, più autentica, più ruvida. Un brano semplicemente commovente, la messa in scena pomposa del Festival potrebbe appiattirne qualche tratto, ma è veramente di un’altra categoria. Da Giovanni Truppi non ci aspettavamo niente di meno.