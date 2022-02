L'omaggio a Monica Vitti in apertura della seconda serata del Festival di Sanremo

AGI - La seconda serata del Festival di Sanremo si è aperta con un omaggio a Monica Vitti la grande attrice scomparsa oggi a Roma. Poi l'esibizione di Sangiovanni, che ha aperto la gara.

"Avremo per sempre l'indimenticabile Monica Vitti" ha detto Amadeus "Ci tengo a nome di tutti noi iniziare in maniera diversa spendendo parole dettate dal sentimento e dall'amore per una grande attrice - ha detto il conduttore - È una scomparsa non solo per il mondo dello spettacolo ma per l'intero Paese. Con le sue interpretazioni sempre diverse ha fatto piangere, pensare e ridere, quando al cinema le donne non interpretavano ruoli comici". Mentre Amadeus parlava alle sue spalle è stata proiettata una foto in bianco e nero dell'attrice.

Ad affiancare il conduttore c'è l'attrice di origini italo-senegalesi, Lorena Monroe Cesarini, protagonista nella serie televisiva italiana Suburra, in onda su Netflix. Sarà lei a prendere il posto che martedì è stato di Ornella Muti.

Tra gli ospiti all'Ariston ci sono Laura Pausini, che presenterà l'inedito 'Scatola', scritto con Madame, Checco Zalone, Ermal Meta, e, dalla nave Costa Orietta Berti e Fabio Rovazzi