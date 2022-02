Le pagelle della prima serata di Sanremo

AGI - La 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo si apre con un applauso da parte del pubblico di un teatro Ariston gremito, da regolamento sono tutti potenziali Presidenti della Repubblica scartati dai partiti. Poi è il turno dei cantanti e anche dei nostri giudizi.

Achille Lauro – “Domenica” – Voto 6,5: Lauro, accompagnato dall’Harlem Gospel Choir, coro noto nel sottobosco musicale americano come “Neri per Caso”, si rigioca l’effetto “Rolls Royce” ma poco importa, non è che abbia altre grosse pallottole in canna. Detto ciò il pezzo funziona, come “Rolls Royce”, forse anche meglio, il pezzo rischia perfino di avere un senso logico, se non fosse per una serie inspiegabile di urletti del tipo “Oh si!” cui funzione effettivamente ci sfugge. Entra in scena indossando solo un pantalone di pelle, tipo Jim Morrison, che però scandalizza meno di Orietta Berti; per tutta l’esibizione non fa che ammiccare, come se fosse un cantante intonato, preso evidentemente da una crisi mistica, in un turbine di egocentrismo patologico, alla fine del brano si battezza da solo.

Yuman – “Ora e qui” – Voto 6,5: La migliore voce di questo festivàl presenta un pezzo scritto benissimo, dal sapore internazionale, che probabilmente migliorerà col passare degli ascolti. Lui lo canta con emozione, con trasporto, credendo in ciò che dice.

Noemi – “Ti amo non lo so dire” – Voto 6,5: Ottimo brano, forse l’orchestra lo rende un po' slegato tra strofa e ritornello, ma poi aiuta nell’esplosione. Noemi lo canta al meglio, forse non è il classico brano che resta ma resta senz’altro che si tratta di un ottimo brano.

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte” – Voto 7: Morandi entra in scena e la platea gli tributa un lungo applauso, poi capiscono che non è Mattarella e la smettono. Brano discretamente ruffiano, dentro ci si trova un po' di tutto come nel Pasqualone; lo ha scritto Jovanotti, evidentemente impossessato da Achille Lauro. Suona bene, ma soprattutto suona bene per le corde di Morandi, non è pensato per le radio, non come “L’allegria” insomma, il tentativo di hit estiva, primo incontro artistico tra il ragazzo di Monghidoro e il ragazzo fortunato, fallito in quanto decisamente forzato. È un buon pezzo che se ti capita di risentirlo domani per sbaglio la cosa non ti secca.

La Rappresentante di Lista - “Ciao ciao” – Voto 8,5: Non serve necessariamente rinunciare a qualcosa in termini di qualità per risultare immediatamente accessibili. Con “Ciao Ciao” i ragazzi de La Rappresentante di Lista sbancano il Festival, chiudete tutto, mandate a casa dirigenti mascherati, pubblico tamponato, Fiorello, Zalone, la Berti sulla nave e il sosia di Pavarotti (chissà se c’è anche quest’anno). È un pezzo che tira schiaffi, il giro di basso iniziale ti trascina dentro come sabbie mobili, loro sul palco si muovono con una sicurezza da grandi star, senza strafare, senza sprecare una smorfia, senza sprecare una nota, una parola. Bravissimi.

Michele Bravi - “Inverno dei fiori” – Voto 6: Pettinato “a schiaffo” come Pina Fantozzi per far colpo sul butterato Diego Abatantuono, famigerato figlio del panettiere in “Fantozzi contro tutti”; Michele Bravi porta un brano di una dolcezza infinita, che lui canta con tale trasporto che ti vien voglia di chiamare la mamma per dirle che le vuoi bene. L’intensità dell’interpretazione di Michele Bravi è direttamente proporzionale al senso di colpa che ti sale ascoltandolo cantare; cioè, più lui canta e più tu ti senti una brutta persona.

Massimo Ranieri - “Lettera di là dal mare” – Voto 6,5: Solo per la forza di presentarsi a Sanremo 54 anni dopo la prima volta, merita una statua, altro che un vuoto. Il pezzo è quello che ci si aspetta da lui e lui lo canta con il mestiere che tutti gli riconosciamo.

Mahmood e BLANCO – “Brividi” – Voto 8,5: Un bellissimo brano, una ballad in faccia a tutti quei boomer che “chi è sto BLANCO”, che si aspettavano che i due si presentassero con la presunzione di portare il loro mondo a Sanremo. Invece si presentano con un brano umile, dentro il contesto quanto quello di Massimo Ranieri, che ha cantato prima di loro. A scanso di equivoci, “sto BLANCO” è uno che a 17 anni ha contribuito ad una rivoluzione pop che resterà nel tempo, una “wave” che è partita proprio quando “quell’altro” ha vinto il Festival con “Soldi”, trascinandolo forzatamente, nonostante le veementi e sofferte proteste, in un tempo vagamente presente. Sono dati per favoriti e i favoriti non vincono mai, il pezzo non è trascinante, è da ascoltare e godere.

Ana Mena – “Duecentomila volte” – Voto 3: Brano imbarazzante, vorremmo che vincesse solo per poter smontare tutte le attese di questi mesi riguardo l’Eurovision Song Contest, tante discussioni e poi gli mandiamo una spagnola con un tormentone estivo. Sbam.

Rkomi – “Insuperabile” – Voto 6: Entra indossando una maschera, come se uno sintonizzato su RaiUno lo conoscesse, infatti poi la molla sulle scale. Eppure ha fatto il disco più ascoltato del 2021, ma non basta per competere a Sanremo, che impone al mercato senza avere idea di cosa si vende in quel mercato. Comunque da Rkomi ci si aspettava qualcosa in più, “Insuperabile” suona bene ma manca di guizzi, nel testo non ci sono frasi iconiche alle quali il pubblico può aggrapparsi per ricordarsi del pezzo domani e votarlo sabato.

Dargen D’Amico – “Dove si balla” – Voto 6,5: Divertissement in salsa dance anni ’90. Dargen D’Amico porta in scena un brano che sbrilluccica di falso ottimismo, raccoglie l’eredità della “Locura” di Willie Peyote, “Un paese di canzonette mentre fuori c’è la morte”, e tu che fai? Ti disperi? Non è nel tuo stile. Ci pensi su? È troppo nel tuo stile. Ti impegni per risolvere la questione? “Fottitene e balla”, ha ragione Dargen D’Amico, nonostante non sia la cosa migliore partorita da un geniaccio come lui.