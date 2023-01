Addio alla Lollo nazionale

AGI - E' morta Gina Lollobrigida. La 'Lollo' - come era conosciuta - si è spenta a 95 anni. L'attrice era nata a Subiaco, in provincia di Roma, il 4 luglio 1927. Volto del grande cinema italiano, la diva era diventata famosissima negli anni '50 e '60, lavorando con grandi registi, da Zampa a De Sica, da Monicelli a Germi, in film celebri come il ciclo di 'Pane amore e...' e 'La Romana'. Negli anni '70 indimenticabile Fata Turchina nel Pinocchio televisivo di Comencini.

Importanti anche i suoi lavori con i registi stranieri Burt Lancaster fino a Humphrey Bogart. Un impegno che Hollywood ha ripagato con un Golden Globe e una stella sulla Walk of Fame. In Italia la carriera della Lollo è stata sugellata da sette David di Donatello.