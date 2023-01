Indimenticata Bersagliera, da Subiaco a Hollywood

AGI - Addio alla Bersagliera. Gina Lollobrigida è stata una delle ultime grandissime icone del cinema italiano. Da studentessa di Belle Arti di Subiaco a star mondiale. La “Lollo” morta oggi a 95 anni è una delle nate del 4 luglio, giorno della dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti.

Una coincidenza che ha segnato la sua lunga carriera: proprio a Hollywood recitò in tanti film - affiancando divi di fama mondiale da Rock Hudson a Frank Sinatra da Anthony Quinn a Sean Connery – tanto da guadagnarsi per sempre un posto tra le Dive. Sguardo inconfondibile, bellezza abbagliante, curve mozzafiato, l’attrice - che ha fatto girare la testa a registi e attori di ogni età (e non solo) - ha collezionato 7 David di Donatello, 2 nastri d’Argento e un Golden Globe.

Lavorò con grandi registi da Mario Monicelli a Steno a Germi, a Mario Soldati. Nel 1972 fu la Fata Turchina nel fortunato “Le avventure di Pinocchio” di Luigi Comencini. Così dopo i successi americani divenne Diva in patria. Un tappeto rosso tra Hollywood e Cinecittà.

Carriera in gran spolvero e vita privata turbolenta, il suo temperamento da ‘leonessa’ è stato messo a dura prova negli ultimi anni.

“Ho il diritto di vivere ma anche di morire in pace” confidò a Mara Venier in un’intervista a "Domenica in" nel novembre 2021. L’attrice è infatti da tempo in lotta con la famiglia per questioni legate all’eredità e al ruolo del suo manager Andrea Piazzolla a processo con l’accusa di circonvenzione di incapace.

Un anno e mezzo prima sfogò tutta la sua amarezza in una lettera indirizzata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Ho lavorato e rappresentato l’Italia nel mondo per oltre 70 anni, per avere un trattamento ignobile. Credo di meritare un po’ di tranquillità e non di essere trattata come una persona incapace, visto che non lo sono. Ho aspettato per anni perché credevo nella giustizia italiana. Mi sbagliavo e adesso hanno esagerato”. Pazienza finita per la diva.

Un’altra vita (almeno da quanto traspare dalle poche notizie di cronaca) rispetto a soli cinque anni fa quando per i suoi 90 anni la Bersagliera festeggiò nel cuore di Roma: red carpet tra gli abbracci di vip della tv e della politica.

Gina Lollobrigida è stata attrice, scultrice, pittrice, fotografa: abbandonate le scene si trasformò infatti in fotoreporter e negli anni Settanta riuscì a intervistare Fidel Castro. 96 anni e tante vite. Addio Lollo, indimenticata sex symbol.