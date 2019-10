La vittoria storica della Lega in Umbria

Francesco Fotia / Agf

È una vittoria storica quella che si profila in Umbria con il centrodestra che strappa alla sinistra una delle 'roccaforti' rosse, stanziando i giallorossi di 20 punti. Per i primi exit poll la candidata del centrodestra Donatella Tesei sarebbe tra il 55 e il 59%, mentre Vincenzo Bianconi sostenuto da Pd e M5s si attesta al 36,5-40,5%.

Le proiezioni Rai danno la Lega al 36,5%, il Pd al 21,3, FdI al 10,3 (che doppia Forza Italia) e M5s 8,4. L'affluenza alle urne è stata del 64,42: si tratta di un dato parziale che però denota un balzo notevole in avanti rispetto al precedente turno elettorale regionale: nel 2015 l'affluenza definitiva era stata infatti del 55,43%.

Un dato che, se confermato, evidenzia il tracollo dei partiti di centrosinistra e dei 5 stelle rispetto alle ultime elezioni Europee, quando il Pd aveva raggiunto il 23,98 per cento e i pentastellati avevano incassato il 14,63. Secondo gli exit poll, invece, ora il Pd oscilla tra il 18 e il 24 mentre il Movimento sarebbe tra il 7 e il 13.

Esulta Matteo Salvini: "In Umbria stiamo scrivendo una pagina di storia. È chiaro che stanotte qualcuno a Roma avrà qualcosa da riflettere: gli esperimenti da laboratorio sulla pelle degli italiani non sono apprezzati. Gli italiani non amano il tradimento".

E il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani non ha dubbi: "Il messaggio degli italiani è che vogliono un governo di centrodestra". Pienamente soddisfatta anche Giorgia Meloni: "Espugnata roccaforte sinistra, ora tocca all'Italia".

Che l'obiettivo dei tre leader di Lega, FdI e Forza Italia sia dare la spallata al governo non è un mistero, ma nelle scorse ore sia il segretario del Pd, che il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, hanno circoscritto il voto in Umbria a una elezione locale, senza ripercussioni sul governo.

Ma certo la foto di Narni, con tutti i leader sul palco, accanto al premier Giuseppe Conte, ha contribuito a mettere sotto i riflettori anche nazionali la sfida nella regione del centro Italia. Tanto che l'ex leader Udc, Marco Follini, protagonista di un altro momento storico, non manca di notare: "Certo che le foto di gruppo non portano mai una gran fortuna", scrive sui social, facendo un paragone con l'ormai famosa foto di Vasto, che vide insieme Luigi Bersani, Antonio Di Pietro e Nichi Vendola. Uno scatto che, appunto, non portò molta fortuna.

"La sconfitta alla Regione Umbria dell'alleanza intorno a Vincenzo Bianconi è netta e conferma una tendenza negativa del centrosinistra consolidata in questi anni in molti grandi Comuni umbri che non si è riusciti a ribaltare" ha detto il segretario del Pd. "Il risultato intorno a Bianconi conferma, malgrado scissioni e disimpegni, il consenso delle forze che hanno dato vita all'alleanza", aggiunge Zingaretti. "Ringrazio Vincenzo Bianconi per la sua generosità, per essersi messo a disposizione negli ultimi giorni utili e a tutti gli elettori e i militanti che si sono battuti in una condizione difficile se non drammatica in quella Regione. Ovviamente rifletteremo molto su questo voto e le scelte da fare, voto certo non aiutato dal caos di polemiche che ha accompagnato la manovra economica del Governo. Sicuramente anche se in una situazione difficile è stato giusto metterci la faccia e combattere. Organizzeremo l'opposizione in Consiglio Regionale e nella società per contrastare questa deriva".





