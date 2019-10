In Umbria Fratelli d'Italia ha fatto il botto. Doppiata Forza Italia e superato il M5s

MANUEL DORATI / Controluce Giorgia Meloni

Il risultato che Fratelli d'Italia ha ottenuto in Umbria sorprende tutti, prima tra tutti Giorgia Meloni, che si dice "entusiasta della crescita" del suo partito, che nella coalizione di centrodestra arriva a doppiare Forza Italia e prende più del Movimento Cinque Stelle. "Mi pare di capire che sia il partito che è cresciuto di più in assoluto" dice, commentando con i giornalisti le prime proiezioni delle regionali. "Siamo il terzo partito in Umbria. Spero che possa essere una proiezione del futuro" aggiunge la presidente di FdI "Abbiamo battuto i Cinque stelle, che hanno tradito i propri elettori e gli umbri. Gli hanno voltato le spalle, cosa che si appresteranno fare tutti gli italiani quando sarà il momento di votare. Mi pare interessante il dato che Lega e FdI insieme in regione rossa arrivano intorno al 50% dei consensi. Il racconto di questa destra impresentabile non regge più".

La quarta proiezione Swg, che copre un campione del 22%, dò la Lega al 37,3%, Fratelli d'Italia al 10,4%, doppiando Forza Italia ferma al 5,3%, per un totale del centrodestra al 59,3% e la candidata Donatella Tesei al 57,5%. Sul fronte opposto, il Pd risale di poco al 20,5%, mentre M5s resta fermo all'8,4%. Il candidato Vincenzo Bianconi si attesta al 35,8%.

