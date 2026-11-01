Cateno De Luca: 'Elezioni a maggio? Sarebbe scelta responsabile'

AGI - A tre giorni dall'evento in cui ha profetizzato il mese di maggio per le elezioni politiche, Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, torna sul tema. Questa volta, però, la sua platea non è fisica ma social.
"Riflessioni post 'sedute spiritiche' (parole che ha più volte utilizzato prima di un annuncio) romane" è il titolo del messaggio apparso sui suoi profili e nel quale domanda retoricamente: "Ma cosa ci sarebbe di male nell’andare a votare il 9 e 10 maggio?". Immediata la risposta che contiene il motivo alla base della sua idea. "Non capisco lo stupore…sarebbe una scelta di grande responsabilità a favore dei cittadini".
"Accorpare le politiche alle amministrative
Il corposo risparmio per le casse pubbliche è l'argomento principale - ma non l'unico - a sostegno della tesi del sindaco di Taormina (Messina). Accorpare le politiche alle Amministrative delle principali città del Paese, tra queste Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo, consentirebbe di evitare un esborso di 250 milioni di euro ai contribuenti.
Tra le criticità segnalate da De Luca ci sono pure il cosiddetto partito del non voto e la Manovra che dopo il via libera del governo è attesa all'esame del Parlamento.
"A settembre rischio astensionismo"
Su una possibile consultazione elettorale a settembre, a suo giudizio, peserebbe l’astensionismo perché la "campagna elettorale ad agosto significherebbe solo regalare altri voti al 'partito del non voto'". "Peggio ancora - sottolinea - l'idea di spostare le urne a ottobre: in quel caso il nuovo governo non avrebbe nemmeno il tempo di impostare la Manovra, costringendoci a un provvedimento d'urgenza a danno dei cittadini".
Le critiche al campo largo
Non manca la provocazione politica nei confronti del campo largo. "Gli unici a opporsi a questa scelta sono i partiti d'opposizione, semplicemente perché sanno di essere impreparati e inadeguati. Continuano a litigare tra loro, mostrando tutte le contraddizioni di una coalizione destinata a diventare un camposanto". In chiusura del post ribadisce che "la missione di Sud chiama Nord è portare valore aggiunto alla coalizione di centrodestra guidata dalla premier Meloni".
Sul fatto che nel 2027 ci saranno le elezioni Politiche in Italia non ci sono dubbi, la data è ancora incerta, ma non per De Luca che "punta forte" sul mese di maggio.