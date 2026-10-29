“Sud Chiama Nord” presenta il simbolo con nome Cateno De Luca

AGI - Sarà Cateno De Luca il portavoce della lista Sud Chiama Nord - Sindaci d'Italia, che correrà alle prossime politiche insieme alla coalizione di centrodestra. È stato annunciato dal palco della convention del movimento, che si chiude oggi a Roma.
Meloni a "Sud Chiama Nord": "Sfida nazionale entusiasmante"
"Una sfida non semplice ma entusiasmante. L'Italia si governa con i territori", il messaggio con cui Giorgia Meloni ha battezzato l'alleanza con il partito di Cateno De Luca. "Vi ringrazio per avere scelto di mettere la vostra esperienza e la vostra testardaggine al servizio di un progetto più grande e di una sfida di respiro nazionale, so bene cosa significa fondare un movimento politico a pochi mesi dalle elezioni", ha detto rivolgendosi alla platea della convention durante un video collegamento.
"Voglio farvi un in bocca al lupo, il cammino che vi aspetta non sarà semplice ma sarà sicuramente entusiasmante, chi indossa la fascia lo fa con una consapevolezza di fondo, che il proprio dovere e' dare risposte alle persone", il messaggio della premier che si è rivolta alla platea della convention.
"L'Italia non si governa contro i territori, non si governa senza i territori, si governa con i territori ed e' per questo che la vostra crescita e il vostro contributo sono una risorsa per noi, sono una risorsa per l'intera nazione, perché più forte sarà la voce dei territori, più unita coesa e competitiva sarà la nostra Italia". A dirlo, parlando alla convention di Sud Chiama Nord - Sindaci d'Italia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "La vostra e' una scelta di campo", ha sottolineato Meloni rivolgendosi alla platea di ScN, concludendo: "Sono certa che i cittadini vi premieranno per questo, quindi grazie e buon cammino"
Presentato il logo, c'è il nome di Cateno De Luca
Dopo l'intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stato anche presentato il logo della compagine che si presenterà alle elezioni politiche. Nel simbolo c'è il nome di Cateno De Luca, e poi, in grande, lo stemma di 'Sindaci d'Italia', contornato da una banda tricolore. In piccolo, il simbolo di Sud Chiama Nord.
Cateno De Luca: "Come Ulisse in mare aperto"
"Se noi vogliamo essere utili a far vincere il centrodestra non possiamo essere la brutta copia degli altri. Noi abbiamo lanciato il nostro progetto alla vigilia elezioni perché la nostra presenza deve essere determinante per il centrodestra, noi vogliamo essere gli Ulisse che navigano in mare aperto non i Checco Zalone, quelli con la sindrome del posto fisso, che si candidano solo se vengono eletti". A dirlo il portavoce di Sud Chiama Nord - Sindaci d'Italia, Cateno De Luca, chiudendo la convention del movimento a Roma.
"Disponibili a candidare Renzo Bossi"
- "Questa foto fu scattata da Renzo Bossi e la custodi' lui, a Renzo ho detto 'custodiscila, forse un giorno ti chiederà la cortesia di averne una copia', stamattina ho chiamato Renzo alle 8 e gli ho detto 'Renzo, oggi vorrei ricordare tuo padre, se mi autorizzi a rendere pubblica quella foto per me sarebbe un grande onore, Renzo mi ha mandato questa foto e oggi voglio rendere pubblico uno dei veri motivi che mi porto' a candidarmi nel collegio di Monza-Brianza", ha aggiunto Cateno De Luca, che durante il suo intervento conclusivo alla convention del partito, ha mostrato una foto - scattata il 22 settembre del 2023 - che lo vede ritratto insieme a Umberto Bossi.
"Io ho detto a Renzo che, se vuole, noi siamo disponibili a far ritornare in Parlamento il cognome di Bossi, e se Renzo Vorra', noi siamo pronti a candidarlo con noi in questa battaglia per il polo delle autonomie, con gli amici del Patto per il Nord e degli altri movimenti che hanno cercato di custodire il sacro fuoco della vera Lega", ha poi sottolineato ancora De Luca.