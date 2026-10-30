Taglio dell'Irpef, bonus, exit tax: tutte le misure della Manovra

AGI - Riduzione della pressione fiscale sul ceto medio per 3,2 milioni di persone, con l'aliquota Irpef al 33% fino a 55 mila euro per il 2027. Incentivi all'innalzamento delle buste paga dei più giovani, con una flat tax dell'1% sugli aumenti di reddito degli under-30 (fino a 2.500 euro). Un salvadanaio presso Inps per i nuovi nati con un contributo da 100 euro annui da riscattare a 18 anni. Un fondo da 850 milioni per l'anticipo pensionistico, le modalità di uso verranno stabilite dal Parlamento. Una card da 300 euro per le spese sanitarie degli over 75 con reddito fino a 28mila euro. L'esenzione del bollo auto dal 2027 per auto e moto fino ad 80 Kw, una vettura per nucleo familiare, ed un contributo a rimborso per i van da 6 a 9 posti delle famiglie numerose. Il disegno di legge di bilancio prende forma con l'invio del testo alla Camera per l'avvio dell'iter parlamentare.
Il provvedimento contiene alcune novità finora inedite, a partire da una nuova tassa sui guadagni maturati in Italia per chi trasferisce la propria residenza fiscale all'estero e possiede beni e diritti di valore complessivo pari ad almeno 800mila euro. Mentre il prelievo a carico del settore finanziario - uno dei più dibattuti nelle scorse settimane - ammonta a 5,8 miliardi di euro per il 2027. Per reperire coperture arriva una quinta estrazione del Lotto e Superenalotto settimanale. E poi un ulteriore rincaro del prezzo delle sigarette, da luglio 2027.
Disposta anche una spending review a carico dei ministeri e di Palazzo Chigi. Tra le altre misure. Tornano i carabinieri ausiliari, con una nuova formula basata sull'arruolamento volontario. Arriva la cedolare secca al 21% sui negozi fino 200 mq, l'aliquota scende al 10% nelle grandi città. Libri di testo scolastici e universitari disponibili anche in versione digitale stampabile, con un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto all'edizione cartacea. Un nuovo rinvio di 6 mesi a luglio 2027 dell'entrata in vigore di plastic e sugar tax. La riduzione dei tempi dal 2028 per l'erogazione del trattamento di fine servizio per i dipendenti della Pa e gli enti locali. Di seguito un elenco delle principali misure contenute nel testo.
Tutte le misure
IRPEF AL 33% PER REDDITI FINO A 55MILA - Per il 2027, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a euro 28.000, 23%; oltre euro 28.000 e fino a euro 55.000, 33%; oltre euro 55.000, 43%.
FLAT TAX AUTONOMI FINO 100MILA - Viene allargata la platea delle partite Iva che potranno beneficiare della flat tax, la soglia dei ricavi e compensi viene innalzata da 85mila a 100mila euro per accedere e rimanere nel regime forfettario. La misura interesserà circa 41mila autonomi, comporterà minori entrate fiscali per 247,2 milioni di euro nel 2027.
FONDO ANTICIPO PENSIONISTICO - Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro un fondo con una dotazione di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 da destinare al finanziamento di interventi, da adottare con successivo provvedimento legislativo, diretti a disciplinare misure di supporto in uscita dal mercato del lavoro, anche con riferimento a specifici soggetti in difficoltà e con eventuali misure in materia di ammortizzatori sociali.
CARD SANITà 300 EURO PER OVER 75 - Arriva un fondo con una dotazione di 1.645 milioni di euro per il 2027, che costituisce limite di spesa, destinato al riconoscimento di una Carta del valore di euro 300 per l'acquisto di beni e prestazioni in materia sanitaria, definiti con il decreto di cui al quarto periodo. La Carta è riconosciuta ai soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici di importo su base annua complessivamente non superiore, per l'anno 2025, a 28.000 euro e che abbiano compiuto l'età di 75 anni alla data del 31 dicembre 2026.
EXIT TAX SU SUPER RICCHI - Arriva una nuova tassa sui guadagni maturati in Italia per chi trasferisce la propria residenza fiscale all'estero e possiede beni e diritti di valore complessivo pari ad almeno 800mila euro. La cosiddetta exit tax, dedicata alle persone fisiche che lasciano il territorio nazionale. La misura si applicherà ai trasferimenti di residenza fiscale efficaci dal primo gennaio 2027. La nuova imposta riguarderà chi è stato fiscalmente residente in Italia per almeno sei degli ultimi dieci periodi d'imposta precedenti il trasferimento.
FONDI DA BANCHE, ENERGIA E GIOCHI - Banche, assicurazioni, energia, giochi e tagli ai ministri sono le principali fonti di entrate per la manovra di bilancio 2027. Per banche e assicurazioni, l'articolo 18 introduce un "incremento addizionale Ires per il settore finanziario", stabilendo che per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2026 l'aliquota "è incrementata di 3 punti percentuali". Per le società e gli enti che svolgono attività assicurativa è prevista un'"addizionale di 3 punti percentuali".
ESENZIONE BOLLO AUTO-MOTO - Dal 1 gennaio 2027, le persone fisiche che risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture con potenza non superiore a 80 kW, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. Qualora sussistano più autovetture agevolabili, l'esenzione è riconosciuta con riferimento a una sola ed è applicata a quella con la minore potenza espressa in kW. Dal 2027 è riconosciuto un contributo annuale, pari alla spesa sostenuta per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per ciascun anno e nel limite massimo di euro 385,71, in favore dei nuclei familiari con più di tre figli, di cui almeno uno minorenne alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento del contributo, relativamente a una sola autovettura, della quale un componente del nucleo familiare risulti soggetto passivo della tassa automobilistica, omologata da sei a nove posti, con potenza non superiore a 133 kW.
BONUS MAMME E CONGEDO - Un bonus fino a 1.200 euro l'anno per le lavoratrici madri, incentivi fiscali rafforzati per le imprese che assumono donne con figli, più mesi di congedo parentale retribuiti all'80% e voucher per baby-sitter e servizi per l'infanzia. - TARGHE PERSONALIZZATE. Dal primo marzo 2027 sarà possibile scegliere lettere e numeri della propria targa automobilistica, pagando un corrispettivo che potrà arrivare fino a 10mila euro per le imprese e a mille euro per i privati. Per le persone fisiche il costo sarà di mille euro per le richieste presentate entro il 31 maggio 2027, per poi scendere a 500 euro dal primo giugno.
BUSTA PAGA GIOVANI - Una flat tax dell'1% sugli aumenti di reddito degli under-30 (fino a 2.500 euro), incentivi fiscali alle imprese che assumono giovani, fringe benefit fino a 2.000 euro e una cedolare secca ridotta all'1% per i proprietari che affittano casa agli under-36.
NUOVA ESTRAZIONE LOTTO E SUPERENALOTTO - Arriva una quinta estrazione settimanale per il Lotto e il Superenalotto, da effettuare ogni mercoledi'. La novità garantirà allo Stato - secondo le stime - maggiori entrate per 30,5 milioni di euro nel 2027 e 43,1 milioni di euro annui a partire dal 2028.
SALVADANAIO NUOVI NATI - Un salvadanaio per i bambini, alimentato dallo Stato fin dalla nascita e destinato a trasformarsi, al compimento dei 18 anni, in una forma di previdenza complementare. Il fondo "Valore nuovi nati" è rivolto a tutti i bambini nati a partire dal primo gennaio 2027. Entro tre mesi dalla nascita l'Inps aprirà una posizione individuale intestata al minore, sulla quale lo Stato verserà 100 euro ogni anno fino al compimento dei 18 anni, per un totale di 1.800 euro, al netto degli eventuali rendimenti. Il fondo potrà essere alimentato anche dai versamenti volontari di genitori, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado. Per questi contributi è prevista una detrazione Irpef del 19%, fino a un massimo di 1.000 euro annui.