Tajani: 'Premiamo l'eroe che ha bloccato l'aggressore' di Modena

AGI - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato l'importanza di premiare Luca Signorelli, definendolo un eroe, per il suo gesto coraggioso nel tentativo di fermare l'aggressore di Modena, il 31enne Salim El Koudri. "Un ringraziamento particolare va a Luca Signorelli, l'italiano che è stato un eroe a fermare l'assalitore", ha dichiarato Tajani, ringraziando inoltre "i due cittadini stranieri che hanno contribuito a fermare questa persona che probabilmente ha dei problemi psichiatrici". Tajani ha scritto una lettera al ministro Piantedosi in cui esprime il suo ringraziamento "per la prontezza con cui il Ministero dell'Interno e le forze dell'ordine hanno seguito il gravissimo episodio avvenuto ieri a Modena". "Ti chiederei - continua Tajani in un altro passaggio della lettera - di voler valutare la proposta al Capo dello Stato della concessione della Medaglia al Valor Civile a coloro che si sono resi protagonisti di questo gesto esemplare a tutela della cittadinanza".
Il vicepremier si recherà domani a Modena per ringraziare quanti sono intervenuti per fermare El Koudri, che alla guida di un'auto si è lanciato a folle velocità sui passanti nelle vie del centro e poi ha tentato di colpire con un coltello Signorelli, il passante entrato in azione per primo. Signorelli a terra, ferito, e stato soccorso da due giovani, che lo hanno aiutato a bloccare l'aggressore.
"Ho parlato col ministro Piantedosi e credo che Signorelli meriti un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato italiano per il gesto coraggioso che ha compiuto. Ho trovato orecchie attente nel ministro Piantedosi. Toccherà poi a lui avviare la procedura per un riconoscimento", ha affermato Tajani. "E' importante che lo Stato premi e ricompensi con delle onorificenze i cittadini che difendono la legalità", ha sottolineato il titolare della Farnesina.