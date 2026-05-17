Mattarella e Meloni oggi dai feriti a Modena

AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si recherà oggi, si apprende dal Quirinale, a Modena dove ieri un giovane di 31 anni ha investito alcuni pedoni, ferendone gravemente quattro. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha modificato il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica, per fare rientro in Italia e recarsi a Modena insieme al Capo dello Stato.
Mattarella ieri pomeriggio aveva telefonato al sindaco della città emiliana, Massimo Mezzetti, per esprimere solidarietà e per ringraziare i cittadini che con coraggio hanno bloccato il giovane italiano di origine marocchina. Lo stesso aveva fatto Giorgia Meloni, che questa mattina ha annullato la visita a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica, e rientrare in Italia.
Mattarella e Meloni questa mattina andranno prima all'ospedale Baggiovara di Modena e poi all'ospedale Maggiore di Bologna. Nell'investimento di ieri otto persone sono rimaste ferite, di cui quattro versano in gravi condizioni.