Alla sinistra italiana non piace il Nobel a Machado

AGI - Alla sinistra italiana non piace che il Nobel per la pace sia stato conferito a Maria Corina Machado. In una nota congiunta i leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, criticano duramente la scelta del comitato norvegese, definendola “una decisione che risponde più all’egemonia politica della destra conservatrice che a un autentico impegno per la pace”.

"Chi chiede l'intervento militare degli Usa nel suo Paese, per rovesciare il governo cui lei si oppone, evidentemente c'entra davvero poco con l'impegno per la Pace come il sostegno alle politiche di Netanhayu".

Trump continuerà "a porre fine alle guerre e salvare vite umane"

L'assegnazione del premio all'attivista venezuelana è stata contestata anche dalla Casa Bianca.

