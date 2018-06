È vero che il Pd è in corsa in quasi tutti i ballottaggi? 

Maria Laura Antonelli / AGF Andrea Marcucci, PD (AGF)

Lo scorso 11 giugno, all’indomani delle elezioni amministrative che hanno interessato 760 comuni italiani, il capogruppo al Senato del PD Andrea Marcucci ha scritto sulla propria pagina Facebook: “Il Partito Democratico è in corsa in quasi tutti i ballottaggi delle elezioni comunali”.

Siamo andati a verificare.

I comuni al ballottaggio

Sono 760 i comuni dove si è votato domenica 10 giugno, di cui venti capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione (Ancona).

Tra i comuni con più di 15 mila abitanti, che non eleggono dunque il sindaco al primo turno se uno dei candidati non raggiunge il 50%+1 dei voti, andranno al ballottaggio in 75 (abbiamo raccolto e sintetizzato qui i dati, elaborati partendo dal portale del ministero dell’Interno e, per la Sicilia, dal portale regionale dedicato (http://www.elezioni.regione.sicilia.it/ReportRisultati.html).

Tra questi, il PD – o liste che si richiamano in modo evidente al PD, riprendendone in tutto o in parte il simbolo – è presente in 44 comuni, dunque nel 58,7%.

I capoluoghi di provincia al ballottaggio

Se ci limitiamo ai soli capoluoghi di provincia andati al voto, cinque sui venti totali sono già stati assegnati: Brescia e Trapani al centrosinistra, Barletta, Vicenza e Treviso al centrodestra. Andranno al ballottaggio gli altri quindici comuni.

Tra questi, il PD è presente in dieci su 15 (Ivrea, Sondrio, Massa, Pisa, Siena, Ancona, Viterbo, Teramo, Brindisi, Avellino), dunque in due terzi dei casi.

Assente invece nei ballottaggi di Imperia, Terni, Messina, Siracusa e Ragusa.

Conclusione

Marcucci esagera nel dire che il PD sia in corsa in “quasi tutti i ballottaggi”. I democratici sono infatti presenti in meno dei due terzi dei comuni che affronteranno il secondo turno il prossimo 24 giugno.

Va un po’ meglio se si guarda i comuni capoluogo di provincia, ma in ogni caso siamo abbastanza lontani dal “quasi tutti” citato da Marcucci.

