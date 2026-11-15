Flotta ombra della Russia nel Mediterraneo, l'Ue abborda nave

AGI - Mentre Bruxelles studia nuove sanzioni contro la Russia ed intensifica il pressing diplomatico per rafforzare il ruolo dell’Europa nei negoziati sulla fine della guerra in Ucraina, le forze europee abbordano una petroliera nel Mediterraneo perché sospettata di essere parte della cosiddetta “flotta ombra’ russa. L’ispezione sull'imbaracazione è avvenuta venerdì 13 novembre ma è stata resa nota pubblicamente solo oggi, domenica 15 novembre, da Kaja Kallas l'Alta rappresentante per la Politica estera dell’Ue.
Sanzioni contro la Russia e abbordaggio alla flotta ombra
"Il 13 novembre, le forze dell'operazione Eunavfor Med Irini dell'Ue sono salite a bordo di una petroliera, sospettata di far parte della 'flotta ombra' russa, nel Mar Mediterraneo. L'ispezione, condotta ai sensi dell'articolo 110 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ha confermato che la nave Mv Midag navigava sotto falsa bandiera", riferisce Kallas sui social. "L'Ue continuerà a contrastare la flotta ombra russa, sia in mare che attraverso canali diplomatici”.
EU forces from @EUNAVFOR_MED IRINI boarded a suspected Russian shadow fleet tanker in the Mediterranean on 13 November. The boarding, conducted under Article 110 of the UN Convention on the Law of the Sea, confirmed the MV MIDAG was sailing under a false flag. The EU will keep disrupting Russia’s shadow fleet at sea and through diplomatic means. On Monday, EU Foreign Ministers are set to approve new Russia sanctions listings, including on banks, buyers and companies supporting the shadow fleet.— Kaja Kallas (@kajakallas) November 15, 2026
Nella giornata di lunedì, 16 novembre, i ministri degli Esteri dell'Ue sono chiamati ad approvare nuove sanzioni contro la Russia “che colpiranno banche, acquirenti e società che sostengono la flotta ombra”, spiega infine la rappresentate della politica Estera dell’Unione europea.
Zelensky in pressing: "Sanzioni forti contro Mosca"
A premere per un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca è lo stesso leader di Kiev che ha ribadito il suo messaggio agli alleati anche nei giorni scorsi da Dublino, in occasione del summit della Comunità Politica Europea a Dublino. "Abbiamo bisogno di sanzioni forti contro tutto ciò che la Russia usa per produrre missili balistici, droni d'attacco, sistemi di comunicazione, e dobbiamo anche continuare a esercitare pressione sulla flotta russa che trasporta petrolio e prodotti petroliferi, nonché sulle banche russe e altre istituzioni finanziarie", le parole del presidente ucraino.
Attesa per la decisione dei ministri degli esteri Ue
Se non ci saranno sorprese dell’ultima ora, Zelensky sarà presto accontentato da Bruxelles. "Lunedì prossimo i ministri degli Esteri dell'Ue sono pronti ad adottare nuovi inserimenti in lista a carico di raffinerie di petrolio e dell'ecosistema della flotta ombra", aveva assicurato, giovedì 12 novembre, la commissaria europea ai Servizi finanziari, Maria Luis Albuquerque, nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo nel dibattito sulle sanzioni alla Russia.
"È un ulteriore giro di designazioni severe, rivolte contro i tentativi malevoli di chi favorisce la guerra di aggressione russa e di chi ne trae profitto, mettendo a punto le proposte per un ventiduesimo pacchetto di sanzioni di ampia portata".
La missione Eunavfor Med Irini
Nata a seguito della Conferenza di Berlino sulla Libia, Eunavfor Med Irini è un'operazione militare di sicurezza marittima dell'Unione Europea nel Mar Mediterraneo, lanciata il 31 marzo 2020 nel quadro della Politica di Sicurezza e di Difesa Comune (PSDC) per sostituire la precedente operazione Sophia. Il mandato dell'operazione è stato aggiornato e prorogato dal Consiglio dell'Unione Europea fino al 31 marzo 2029. L’obiettivo rimane la tutela degli interessi dell’Ue in uno scenario di crescente sorveglianza marittima. Con le revisioni del 2025 e dell'ottobre 2026, la missione ha ampliato il suo originale raggio di azione per proteggere le infrastrutture sottomarine critiche (come cavi e gasdotti) e contrastare altre attività illecite nel Mediterraneo, inclusa la sorveglianza sulla cosiddetta "flotta ombra" russa.