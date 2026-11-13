Ucraina, anche l'Italia tra i Paesi europei al tavolo della pace

AGI - È un risultato che rivendica anche l'Italia. Al Consiglio europeo informale di Dublino è arrivato il via libera alla composizione della delegazione che rappresenterà l'Europa nei negoziati di pace sull'Ucraina con Kiev, Mosca e Washington. Al tavolo siederanno i Paesi dell'E5, ovvero Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia, insieme ai rappresentanti delle istituzioni europee. Un formato che, secondo quanto riferito, si ispira al “modello Abu Dhabi” e ha ottenuto il riconoscimento degli Stati Uniti. Roma chiedeva da settimane una rappresentanza europea definita, per evitare la sovrapposizione di iniziative e interlocutori che avrebbe potuto indebolire la posizione negoziale dell'Europa.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il risultato, in linea con la richiesta avanzata al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Un'intesa che, sottolineano fonti di Palazzo Chigi, va nella direzione indicata dalla premier: “Superare la frammentazione delle iniziative e delle interlocuzioni, affinché l'Europa possa parlare con una voce sola e contribuire in modo unitario al percorso negoziale”.
La prossima fase: mandato negoziale e garanzie per Kiev
Definita la rappresentanza europea, resta da stabilire il mandato politico e negoziale della delegazione. Il prossimo round di colloqui con Ucraina, Stati Uniti e Russia è previsto prima del summit mondiale di Miami. Occorrerà quindi concordare le condizioni, i contenuti e le garanzie necessarie per raggiungere un'intesa. L'auspicio, spiegano fonti di Palazzo Chigi, è che “questo percorso possa procedere rapidamente e portare a un accordo capace di assicurare all'Ucraina una pace giusta, duratura e fondata su solide garanzie di sicurezza”.
L'accordo raggiunto a Dublino arriva alla vigilia della riunione della Coalizione dei volenterosi, prevista la prossima settimana a Berlino, e dell'incontro tra il presidente americano Donald Trump e quello russo. Anche gli inviati statunitensi avevano chiesto una presenza europea ai negoziati tra Kiev e Mosca. L'attenzione si sposta ora sui temi concreti del confronto, a partire dal cessate il fuoco, dalla protezione delle infrastrutture energetiche e dalle prospettive della ricostruzione postbellica.
Costa: “La Russia deve cambiare rotta”
Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha avvertito che le prossime settimane saranno decisive per verificare la disponibilità di Mosca a raggiungere un'intesa. “Le prossime settimane saranno una prova decisiva della disponibilità della Russia a porre fine a questa guerra. Il suo operato finora, con l'escalation e gli attacchi contro i civili ucraini, suggerisce il contrario. La Russia deve cambiare rotta”, ha dichiarato, insistendo sulla necessità che l'Europa agisca come una squadra. “I nostri principi e le nostre posizioni in questi negoziati restano ben noti, e la nostra squadra europea continuerà ad agire in stretto coordinamento e in piena unità”, ha aggiunto.
Sulla stessa linea la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha accolto con favore la definizione della delegazione. “Una solida presenza europea è fondamentale per difendere gli interessi dell'Ucraina e quelli dell'Europa. Accolgo con favore la squadra europea composta dal gruppo E5 e dalle due istituzioni, il Consiglio e la Commissione”, ha affermato. Von der Leyen ha inoltre sottolineato il “rinnovato slancio” verso una pace giusta e duratura, ribadendo il sostegno dell'Unione europea a Kiev: “Saremo al suo fianco fino alla fine”.
Definita la composizione della delegazione, si apre una seconda fase, che riguarderà i contenuti del negoziato. Per Palazzo Chigi occorre ora “definire il mandato politico e negoziale con cui l'Europa parteciperà al prossimo round di colloqui con Ucraina, Stati Uniti e Russia”. “La fase della definizione del formato e della rappresentanza europea lascia così spazio al confronto sui contenuti, sulle condizioni e sulle garanzie necessarie per arrivare a un'intesa”, spiegano le stesse fonti, auspicando che il percorso possa procedere rapidamente verso “una pace giusta, duratura e fondata su solide garanzie di sicurezza” per l'Ucraina.
Anche il primo ministro irlandese Micheál Martin, presidente di turno del Consiglio dell'Ue, ha parlato di una discussione “molto costruttiva” sulla rappresentanza europea al tavolo dei negoziati. La soluzione individuata, con le istituzioni comunitarie e i cinque Paesi dell'E5, rappresenta a suo giudizio un esito “sensato”, nell'interesse di una pace duratura e di una soluzione sostenibile per l'Ucraina.
Costa avverte Mosca: “La Russia deve cambiare rotta”
Il presidente del Consiglio europeo ha infine rivolto un avvertimento alla Russia, sottolineando che le prossime settimane saranno decisive per valutare la reale disponibilità di Mosca a raggiungere un accordo. “Le prossime settimane saranno una prova decisiva della disponibilità della Russia a porre fine a questa guerra”, ha dichiarato Costa. “Il suo operato finora, con l'escalation e gli attacchi contro i civili ucraini, suggerisce il contrario. La Russia deve cambiare rotta”.
Von der Leyen: "Al tavolo per tutelare gli interessi di Ue e Kiev"
La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha accolto con favore la decisione dei leader europei di formare una squadra composta dai cinque Paesi dell'E5 (Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito) e dai rappresentanti del Consiglio e della Commissione europea per partecipare ai negoziati di pace sull'Ucraina. “Una solida presenza europea è fondamentale per difendere gli interessi dell'Ucraina e quelli dell'Europa”, ha dichiarato al termine del vertice informale di Dublino, sottolineando il “rinnovato slancio” verso una pace giusta e duratura.
In vista dei prossimi colloqui multilaterali con Stati Uniti, Ucraina e Russia, von der Leyen ha ribadito che l'obiettivo deve essere quello di porre fine alla guerra, tutelando al tempo stesso gli interessi europei. La presidente ha quindi assicurato che l'Ue continuerà a sostenere Kiev: “Siamo stati al fianco dell'Ucraina fin dal primo giorno e resteremo al suo fianco fino alla fine”. Von der Leyen ha ricordato che l'Unione ha finora stanziato 230 miliardi di euro a sostegno dell'Ucraina, ai quali si aggiungono gli aiuti in natura e quelli bilaterali degli Stati membri. “Siamo molto chiari nel fornire all'Ucraina non solo sostegno materiale, ma anche morale”, ha concluso.