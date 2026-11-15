Le condizioni di Mosca per la fine della guerra in Ucraina

AGI - La Russia non intende rinunciare alle condizioni poste da Vladimir Putin nel giugno del 2024 per mettere fine alla guerra in Ucraina. A ribadirlo è stato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, mentre il Cremlino ha sottolineato che qualsiasi accordo per la soluzione del conflitto dovrà essere legato alla definizione di una nuova architettura di sicurezza europea.
“È ovvio che un accordo per l'Ucraina sarà collegato in un modo o nell'altro alla nuova architettura di sicurezza sul continente europeo. Si tratta di due elementi che fanno parte dello stesso insieme e l'uno non può esistere senza l'altro”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, al giornalista Pavel Zarubin di Vesti.
'Europe realizes the train is leaving the station and wants to jump onto the last carriage' — Lavrov on Brussels' desire to join Ukraine talks 'Their musings on the need for a truce as a prerequisite for negotiations are a complete dead end, a fact everyone understands' https://t.co/HKObO1Wiaj— RTRussia (@RT_Russia_) November 15, 2026
Le condizioni di Mosca e Kiev per la fine della guerra
In un'intervista alla stessa emittente, Lavrov ha precisato che la posizione negoziale della Russia non è cambiata negli ultimi due anni. “La linea sarà stabilita in modo da raggiungere gli obiettivi dell'operazione militare speciale, formulati dal presidente nel giugno 2024 e che non sono cambiati da allora”, ha affermato il capo della diplomazia russa.
Tra le condizioni indicate all'epoca da Putin figura il ritiro delle forze ucraine dalle regioni di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, rivendicate da Mosca nella loro interezza, comprese le aree ancora sotto il controllo di Kiev. La Russia chiede inoltre che l'Ucraina rinunci all'adesione alla Nato, assuma lo status di Paese neutrale, non allineato e privo di armi nucleari e accetti quelle che Mosca definisce la “smilitarizzazione” e la “denazificazione” del Paese.
Per scongiurare una nuova offensiva in caso di cessazione delle ostilità, Kiev sta discutendo con i propri partner un “pacchetto completo di garanzie di sicurezza”, alcune delle quali fornite dalla Nato e dall'Ue, che preveda “un esercito ucraino forte” e accordi per la ricostruzione postbellica. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Se i Paesi occidentali confermeranno queste proposte, ha aggiunto, saranno sottoposte alla “società ucraina”.
In vista dell'insediamento a gennaio a Washington di un nuovo Congresso a maggioranza democratica, Zelensky ha inoltre sollecitato un pacchetto di aiuti militari statunitensi che, a suo giudizio, spingerebbe Vladimir Putin a porre fine ai combattimenti.
YouTube blocca 16 canali russi in Ucraina
Intanto Kiev prosegue la sua campagna contro la propaganda russa online. Secondo quanto riportato dal Kyiv Independent, YouTube ha bloccato in Ucraina l'accesso a 16 canali riconducibili a propagandisti russi, blogger favorevoli alla guerra e personaggi dello spettacolo che sostengono il conflitto.
Le restrizioni, annunciate il 13 novembre dal Centro ucraino per il contrasto alla disinformazione, riguardano tra gli altri il corrispondente di guerra Alexander Sladkov, il blogger Sergei Kolyasnikov, noto come Zergulio, e diversi artisti russi, tra cui Nadezhda Babkina, Yulia Savicheva, Victoria Daineko e il gruppo musicale Uma2rman.
Tra i canali interessati dalle restrizioni figurano anche diverse versioni in lingua straniera di Masha e Orso, la popolare serie animata russa per bambini. Il provvedimento fa seguito alle sanzioni imposte lo scorso agosto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky contro cinque cittadini russi e quattro organizzazioni coinvolte nella produzione e nella distribuzione del cartone animato, tra cui lo studio di animazione Animaccord.
All'epoca, l'ufficio della presidenza ucraina aveva accusato la serie di diffondere narrazioni filorusse attraverso contenuti di intrattenimento destinati ai bambini. YouTube aveva successivamente limitato l'accesso alle versioni in russo, ucraino e inglese del cartone animato per gli utenti che si trovano in Ucraina.