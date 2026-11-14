Voli bloccati negli Usa, perché non è previsto un risarcimento

AGI - Le decine di migliaia di passeggeri rimasti bloccati negli Stati Uniti dopo il guasto al sistema di controllo del traffico aereo hanno passato ore in aeroporto e hanno visto cancellare i voli o saltare le coincidenze. Molti hanno dovuto anche fermarsi per la notte lontano da casa. Le compagnie aeree americane, però, non sono tenute a versare un indennizzo per i disagi causati dal blocco.
Come riferisce Reuters, il malfunzionamento ha interessato l'infrastruttura della Federal Aviation Administration (FAA) e non è quindi imputabile ai vettori. Da questa distinzione dipende quali spese e quali disagi le compagnie debbano eventualmente risarcire. La sospensione delle partenze, revocata nella serata di venerdì, ha provocato migliaia di cancellazioni e ritardi. Il ritorno alla normalità potrebbe richiedere diversi giorni, perché bisogna riposizionare gli aerei e riorganizzare i turni degli equipaggi.
La differenza tra rimborso e indennizzo
Anche senza responsabilità delle compagnie, i passeggeri possono avere però diritto al rimborso del biglietto. Secondo le disposizioni del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, in caso di cancellazione o modifica significativa del volo il rimborso spetta a prescindere dalle cause del disservizio, se il passeggero decide di non viaggiare o di non accettare le soluzioni alternative offerte dalla compagnia. Il diritto vale anche per i biglietti acquistati con tariffe non rimborsabili. Chi invece accetta un volo alternativo, o usa quello originario nonostante il ritardo significativo, non ha diritto al rimborso del biglietto in base a queste disposizioni.
Le spese sostenute durante l'attesa, come i pasti e il pernottamento in albergo, oltre agli spostamenti da e verso l'aeroporto, seguono regole diverse. Le principali compagnie aeree americane si sono impegnate a fornire varie forme di assistenza quando cancellazioni e ritardi dipendono da circostanze sotto il loro controllo, come i problemi di manutenzione degli aerei o l'indisponibilità degli equipaggi. Gli stessi impegni non si applicano necessariamente quando il disservizio è provocato da fattori esterni, come un guasto alla rete nazionale di controllo del traffico aereo. Le compagnie possono comunque decidere di offrire assistenza ai viaggiatori.
Le norme americane prevedono che, quando ne ricorrono le condizioni, il rimborso sia automatico e avvenga con il metodo di pagamento originario. Il Dipartimento dei Trasporti indica un termine di sette giorni lavorativi per gli acquisti con carta di credito. Per gli altri metodi di pagamento il termine è in genere di venti giorni. Le compagnie possono proporre voucher o crediti da usare per viaggi futuri, oppure altri benefici, ma devono informare il passeggero del suo diritto a ricevere il rimborso previsto dalla normativa.
Cosa prevede la normativa europea
Anche in Europa le decisioni delle autorità che gestiscono il traffico aereo possono essere circostanze eccezionali che esonerano le compagnie dalla compensazione pecuniaria prevista per cancellazioni e ritardi. Per i voli soggetti alla normativa europea, e alle condizioni da essa previste, restano però gli obblighi di assistenza ai passeggeri: pasti e bevande e, quando serve, il pernottamento in albergo. Le tutele europee riguardano anche i voli in partenza dall'Unione europea verso gli Stati Uniti e quelli in arrivo nell'Ue dagli Stati Uniti operati da compagnie aeree comunitarie.