Caos aerei, negli Stati Uniti ripartono i voli dopo 4 ore di stop

AGI - Migliaia di aerei fermi in pista. Negli Stati Uniti i voli nazionali riprendono a decollare quando ormai è sera dopo quattro ore di blocco totale del traffico aereo in tutta l’America. Un venerdì di caos per oltre un milione e mezzo di viaggiatori intrappolati in aeroporti-dormitori tra spavento e incertezza.
Pochi minuti dopo l'ordine dell'autorità Usa dell'aviazione, il governo americano prova a frenare il panico: “Problemi nelle telecomunicazioni. Non è un 11 settembre, nessun attacco informatico e non c’è un legame con il blackout di Microsoft”.
Caos aerei negli Stati Uniti
Ma non basta ad evitare lo scompiglio. Migliaia di cancellazioni e ritardi (anche dopo la revoca del blocco). Rimangono a terra oltre 5mila aerei. E mano a mano si svuotano i cieli. Non succedeva dal 2023 quando sempre la Federal aviation administration (Faa) fermò tutti i voli nazionali per problemi con un nuovo sistema di allarme. Una mossa rara. Prima ancora avvenne l’11 settembre 2001 dopo l’attentato alle Torri Gemelle.
Il blocco del traffico aereo per problemi nelle tlc
“Per motivi di sicurezza”, la Faa ha ordinato (nel pomeriggio in America) il 'ground stop' totale e immediato dei voli. Il probabile sovraccarico dei dati trasmessi dai router avrebbe mandato fuori uso molte frequenze radio utilizzate per comunicare con i piloti a terra. “Colpa di infrastrutture obsolete”, ha detto Trump secondo quanto riferito da un giornalista di Fox News.
Il governo chiede 30 miliardi al Congresso
Tanto da spingere la Casa Bianca e il dipartimento dei Trasporti a chiedere al Congresso uno stanziamento aggiuntivo di circa 30 miliardi di dollari per modernizzare le infrastrutture aeroportuali e i sistemi di controllo del traffico aereo.
Su richiesta della Faa, nel frattempo, Eurocontrol, l'organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (42 stati membri tra cui l’Italia) ha sospeso tutti i decolli verso gli Usa.
"Infrastrutture obsolete"
Negli Stati Uniti, le interruzioni sono iniziate alle ore 15 (alle 21 ora italiana), di venerdì 13 novembre, negli aeroporti di Boston, New York, Chicago per poi estendersi in tutto il Paese.
Dopo quattro ore di 'paralisi' nei cieli, il segretario ai Trasporti, Sean Duffy, ha dichiarato durante un briefing notturno alla Casa Bianca che lo spazio aereo statunitense è stato "riaperto", avvertendo tuttavia che ci vorrà del tempo prima che la situazione torni alla normalità. "I nostri router sono andati in tilt a causa di un sovraccarico di dati", ha spiegato. "Utilizziamo ancora linee in rame che risalgono agli anni '80. È un sistema datato che è andato in tilt, e lo ha fatto ovunque: è andato in sovraccarico”.
"Nessun attacco informatico"
Duffy ha comunque assicurato che volare rimane sicuro per i cittadini americani. Dal canto suo il segretario alla Sicurezza interna, Markwayne Mullin, ha smentito le ipotesi di un attacco informatico coordinato contro gli Stati Uniti, così come qualsiasi legame con il malfunzionamento di Microsoft che ha causato disservizi a livello globale.
"È venerdì 13, no? Voglio che sia chiaro a tutti: non c'è alcuna connessione tra quanto accaduto e Microsoft. So che molti stanno facendo questo collegamento, ma non è così", ha detto per poi ribadire che “non si è trattato di un attacco informatico".
"Quando si parla di minacce o attacchi informatici, solitamente c'è sempre qualcuno che si fa avanti rivendicandone la responsabilità. In questo caso non c'è stato alcun segnale, né abbiamo rilevato tracce di intrusioni". Le agenzie di sicurezza e le forze dell'ordine statunitensi stanno continuando le verifiche a tutto campo.
I due funzionari Usa hanno inoltre difeso Trump, che a circa quattro ore dall'inizio del blocco non aveva ancora rilasciato dichiarazioni. "Il Presidente Trump ha subito convocato i responsabili nel suo ufficio", ha dichiarato Mullin. "Siamo rimasti in costante comunicazione".
Cancellati oltre 5mila voli
Secondo FlightAware, oltre 5mila voli sono stati cancellati, incluse alcune tratte internazionali; si prevede che il ripristino della normalità dopo l'interruzione richiederà diverso tempo. Terminal presi d’assalto, gate affollati e viaggiatori alla disperata ricerca di informazioni: è lo scenario restituito dalle immagini che arrivano dagli aeroporti americani. "Stiamo cercando di capire se riprogrammare la nostra destinazione, metterci in auto o cos'altro fare; ma se l'intero Paese è bloccato, significa che anche le autostrade saranno intasate", sbotta un pensionato di 72 anni in viaggio da Las Vegas a Oakland, in California.
Spavento e incertezza tra i viaggiatori
"Sono molto frustrata: arrivi in aeroporto e, all'improvviso, tutti i tuoi piani cambiano e non sai più quando riuscirai a partire. Siamo praticamente bloccati", dice Tiara dall’aeroporto LaGuardia di New York dove tenta insieme ad un’amica di raggiungere Orlando per un concerto. In molti sono rimasti a terra senza sapere il motivo.
Molti i tabelloni in aeroporto continuavano a indicare le partenze come regolari e pure le carte d'imbarco digitali di tanti passeggeri non davano segnali di allarme. Secondo i dati dell'azienda Cirium, almeno 827 voli sono stati deviati: 670 sono rientrati negli aeroporti di partenza, mentre i restanti sono stati indirizzati verso altri scali. Un venerdì di caos che aumenta i timori dei viaggiatori in vista della festività del Giorno del Ringraziamento quando il traffico aereo interno sarà ancora più intenso.