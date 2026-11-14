La tecnologia obsoleta che ha bloccato i voli negli Stati Uniti

AGI - Alcuni dei sistemi usati per gestire il traffico aereo negli Stati Uniti hanno più di sessant'anni. In certi casi, per ripararli, bisogna cercare i pezzi di ricambio sui siti di aste online o riprodurli con stampanti 3D. Il blocco dei decolli disposto venerdì dalla Federal Aviation Administration (FAA) ha riportato l'attenzione sulle condizioni dell'infrastruttura tecnologica che gestisce lo spazio aereo americano.
Il problema è comparso alle 15.36 di venerdì, ora della costa orientale americana, quando diversi centri di controllo del traffico aereo hanno cominciato a riscontrare anomalie nei sistemi radar e di comunicazione con gli aeromobili. Per ragioni di sicurezza, le autorità hanno sospeso le partenze in tutto il Paese. Il blocco è stato revocato soltanto alle 20.15, le 2.15 di sabato in Italia.
The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them.— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026
Il sovraccarico dei vecchi router
Secondo il segretario americano ai Trasporti, Sean Duffy, il malfunzionamento è stato provocato da un sovraccarico di dati nelle vecchie apparecchiature della rete di telecomunicazioni. I router e gli switch, i dispositivi che smistano le informazioni all'interno della rete, hanno cominciato a fornire dati incoerenti.
Una parte dell'infrastruttura americana usa ancora la tecnologia TDM (Time Division Multiplexing), che permette di trasmettere più segnali sullo stesso canale suddividendone il tempo di utilizzo. È una tecnologia molto diffusa nelle reti telefoniche tradizionali e sta venendo sostituita da sistemi basati sul protocollo Internet (IP). Duffy ha precisato che le apparecchiature di nuova generazione già installate dalla FAA hanno continuato a funzionare durante il guasto. A cedere sono stati i dispositivi più vecchi.
Secondo quanto riferito da CBS News, che cita diverse fonti informate, un aggiornamento della rete privata di comunicazioni usata dal sistema di controllo del traffico aereo avrebbe provocato un riavvio e poi il malfunzionamento dell'infrastruttura, gestita dalla società americana L3Harris Technologies. Il segretario alla Sicurezza interna, Markwayne Mullin, ha spiegato che l'installazione di aggiornamenti di sicurezza potrebbe aver sovraccaricato i vecchi router. Finora le autorità non hanno trovato prove di un attacco informatico. Gli accertamenti sulle cause del guasto sono ancora in corso.
I sistemi in funzione da oltre sessant'anni
Le criticità dell'infrastruttura americana sono note da tempo. Nel 2024 il Government Accountability Office (GAO), l'organismo federale che svolge attività di controllo per conto del Congresso, aveva pubblicato un rapporto sulle condizioni dei sistemi di controllo del traffico aereo.
Dei 138 sistemi esaminati dalla FAA, 51 erano stati giudicati non più sostenibili nel tempo e altri 54 potenzialmente tali. In totale, più di tre quarti di quelli analizzati presentavano criticità. Dei 105 sistemi a rischio, 73 erano in servizio da oltre vent'anni, 40 da oltre trent'anni e sei da più di sessanta. Tra i problemi individuati c'erano la difficoltà di reperire componenti di ricambio e la mancanza di personale con le competenze necessarie per riparare apparecchiature ormai obsolete.
Lo scorso settembre l'amministratore della FAA, Bryan Bedford, aveva spiegato a Reuters che gli oltre 300 centri e impianti di controllo del traffico aereo statunitensi usano tecnologie che, in alcuni casi, fanno fatica a comunicare tra loro.
Non è la prima volta che un guasto informatico costringe le autorità americane a sospendere le partenze degli aerei su scala nazionale. L'11 gennaio 2023 un malfunzionamento del sistema NOTAM, che trasmette ai piloti le informazioni essenziali per la sicurezza dei voli, aveva provocato uno stop di circa due ore, con oltre 1.300 cancellazioni e quasi 10 mila ritardi nell'arco della giornata. Altri problemi sono seguiti negli anni successivi e hanno mostrato anche la vulnerabilità dei sistemi di emergenza che dovrebbero garantire la continuità delle comunicazioni in caso di guasto.
Il piano di modernizzazione
Nel luglio 2025 il Congresso americano aveva stanziato 12,5 miliardi di dollari per ammodernare le infrastrutture di controllo del traffico aereo, comprese le reti di telecomunicazioni e i sistemi radar. Secondo l'amministrazione americana, il 68% della vecchia rete in rame della FAA è già stato sostituito con collegamenti in fibra ottica. La prima fase del programma dovrebbe concludersi entro dicembre 2028.
In un rapporto pubblicato lo scorso settembre, però, il GAO ha segnalato che manca una stima complessiva affidabile dei costi e un calendario unico che coordini i diversi interventi, con il rischio di ritardi e aumenti di spesa. All'indomani del blocco dei voli Duffy ha ribadito la richiesta al Congresso di finanziare la modernizzazione e ha indicato in 50 miliardi di dollari le risorse necessarie.