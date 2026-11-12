Crollano le azioni di Nvidia, riunito cda per decidere di Huang

AGI - Le azioni Nvidia sono scese di oltre l'8% nelle contrattazioni after-hours, dopo aver perso fino al 10%, in seguito alle notizie secondo cui il consiglio di amministrazione stava discutendo se sostituire il ceo Jensen Huang, travolto da un'indagine per una relazione con una donna identificata dall'intelligence americana come una spia cinese e dopo la notizia di un'ulteriore relazione extraconiugale con una top manager dell'azienda. Gli investitori stanno valutando un potenziale inasprimento delle restrizioni statunitensi. Secondo quanto riportato da The Information, il Dipartimento del Commercio starebbe preparando una norma per impedire alle aziende cinesi di intelligenza artificiale di accedere da remoto a chip avanzati tramite data center situati in altri paesi.
Pechino: "Storie inventate"
Immediata la reazione di Pechino che ha accusato Washington di inventare storie di spionaggio e di servirsi dello scandalo che coinvolge il numero uno di Nvidia come pretesto per imporre un "blocco tecnologico" alla Cina. "La parte statunitense dovrebbe smettere di costruire simili narrazioni sullo spionaggio e di usarle come pretesto per imporre un blocco tecnologico", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, durante il regolare briefing con la stampa.
Alice Huang è a Pechino
Intanto l'amante-spia, l'imprenditrice cinese Alice Huang si trova a Pechino. Lo scrive Bloomberg, citando persone a conoscenza della vicenda. Alice Huang, nota anche come Huang Le, vive a Pechino e i funzionari cinesi ne sarebbero informati, anche se non è chiaro quando o perchè si sia recata nella capitale e quali contatti abbia avuto dal suo arrivo.
Bloomberg ha riferito che l'imprenditrice ha fondato Megaspeed International, una società di Singapore dedicata ai servizi informatici per l'intelligenza artificiale e che è diventata uno dei principali partner di Nvidia nel sud-est asiatico. Le autorità statunitensi stanno indagando se i processori avanzati soggetti a restrizioni all'esportazione siano stati successivamente dirottati in Cina attraverso strutture collegate alla Megaspeed.
Alice Huang Le, accusata dall'intelligence americana di spionaggio a favore di Pechino durante la relazione con il fondatore di Nvidia Jensen Huang, ha visitato Taiwan per un totale di otto volte nel 2024 e nel 2025, ha riferito un ministro del governo taiwanese. Taiwan, attore di primo piano nell'industria globale dei semiconduttori, si trova al centro della competizione strategica tra Stati Uniti e Cina, che rivendica l'isola autonoma come parte del proprio territorio.
Alice Huang ha utilizzato un passaporto di Hong Kong per entrare a Taiwan "con lo status standard di visitatrice d'affari" e all'epoca non vi erano "segnali particolari" che la riguardassero, ha dichiarato ai legislatori il ministro del Consiglio per gli Affari della Cina Continentale, Chiu Chui-cheng.
Chiu ha parlato al parlamento di Taiwan in risposta alle domande dei parlamentari sui viaggi di Alice Huang a Taiwan e a un articolo del "New York Times" secondo cui gli Stati Uniti avrebbero consigliato a Taiwan, già nel 2024, di monitorare i suoi spostamenti. "Almeno noi del Consiglio per gli Affari con la Cina Continentale non abbiamo ricevuto alcuna informazione in merito", ha affermato Chiu. "Se l'avessimo ricevuta, avremmo sicuramente intensificato i controlli all'ingresso e la gestione dei flussi transfrontalieri".