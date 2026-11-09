Chi è il boss di Nvidia e come è caduto in trappola

AGI - I chip prodotti dal colosso statunitense Nvidia spingono in avanti i confini dell'intelligenza artificiale, ma il suo leader, Jensen Huang, è caduto nella più classica e banale delle trappole degli 007: una bella ragazza. Sconosciuto al grande pubblico fino a soli quattro anni fa, l'imprenditore sessantatreenne è oggi una figura di grande potere, capace di riempire gli stadi durante le presentazioni di componenti all'avanguardia, essenziali per lo sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale. L'intelligence statunitense ritiene che Huang abbia avuto una relazione con una dirigente cinese che trasmetteva informazioni a Pechino. Domenica, il consiglio di amministrazione di Nvidia ha annunciato l'apertura di un'indagine sul CEO e co-fondatore, il quale ha ammesso di aver tradito la moglie, dichiarandosi "profondamente dispiaciuto".
Come si è affermata la società
L'insaziabile domanda di chip progettati da Nvidia - le unità di elaborazione grafica Gpu - da parte dei colossi tecnologici ha spinto la società californiana a una valutazione di mercato di 4,5 trilioni di dollari, rendendola una delle aziende di maggior valore al mondo. Questa ascesa fulminea ha reso Huang una delle persone più ricche del pianeta - con un patrimonio stimato di circa 160 miliardi di dollari, secondo Forbes - grazie alla quota di circa il quattro percento che detiene nell'azienda, fondata trent'anni fa insieme a due amici in un locale della Silicon Valley. Huang è diventato un influente consulente informale in materia di intelligenza artificiale per Donald Trump, arrivando a viaggiare a bordo dell'Air Force One insieme al presidente statunitense durante una visita a Pechino.
La questione desta preoccupazione tra i funzionari statunitensi, che ritengono Huang coinvolto con la presunta spia, Alice Huang - con la quale, nonostante il cognome, non ha alcun legame di parentela - collegata a una società di data center con sede a Singapore.
Da Tapei al Kentucky
Nato a Taipei nel 1963, Jensen Huang - il cui nome originale è Jen-Hsun - incarna perfettamente il mito del successo americano. A nove anni fu mandato insieme al fratello in un collegio nel Kentucky. Lo zio aveva consigliato l'istituto ai genitori, convinto che si trattasse di una scuola prestigiosa, ma in realtà, si trattava di una struttura destinata a giovani con problemi comportamentali .Troppo piccolo per essere un allievo effettivo, Huang risiedeva nel collegio, ma frequentava una scuola pubblica della zona insieme ai figli dei coltivatori di tabacco. A causa del suo scarso inglese, subì atti di bullismo e fu costretto a pulire i bagni: un calvario durato due anni che lo ha profondamente trasformato. Dopo essere stato riportato a casa dai genitori, che nel frattempo si erano stabiliti in Oregon, si è laureato a soli 20 anni.
La nascita di Nvidia
In seguito, ha lavorato per AMD e poi per LSI Logic, dedicandosi alla progettazione di chip: la sua grande passione. Nel 1993 ha fondato Nvidia con l'obiettivo di "risolvere problemi che i computer tradizionali non sono in grado di affrontare", sfruttando semiconduttori abbastanza potenti da gestire la grafica 3D. Nel 1999, Nvidia ha creato la prima GPU, ponendosi all'intersezione tra videogiochi, data center, cloud computing e, oggi, intelligenza artificiale generativa.
Huang, che indossa quasi sempre una maglietta nera e un giubbotto di pelle, sfoggia un tatuaggio con il logo di Nvidia e nutre una passione per le auto sportive. Ha respinto gli inviti a rallentare deliberatamente lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, nonostante alcuni addetti ai lavori avvertano che, nel giro di un decennio, tale tecnologia potrebbe minacciare l'esistenza stessa dell'umanità. "E' una narrazione che attira molta attenzione", ma "non si basa sui fatti", ha detto lo scorso settembre.
"Procedere più velocemente possibile nell'IA"
Secondo Huang, nello sviluppo dell'IA "bisogna procedere il più velocemente possibile", pur sottolineando che i laboratori non dovrebbero rilasciare prodotti che non siano sicuri. Quando visita Taiwan, suo paese natale, Huang viene accolto come una vera superstar: i fan lo circondano per chiedere autografi e selfie, mentre i giornalisti lo seguono persino dal barbiere o tra le bancarelle del suo mercato notturno preferito. Nel corso degli anni, Nvidia si è premurata di trasmettere un'immagine di Huang priva di risvolti drammatici. Tuttavia, un dipendente ha delineato un ritratto più sfaccettato, descrivendo una figura "molto paradossale": da un lato, un uomo che protegge strenuamente i propri collaboratori, dall'altro, qualcuno capace all'interno della cerchia dirigenziale di Nvidia di "fare a pezzi" le persone colpevoli di errori gravi o scelte sbagliate. Bisogna ora vedere quanto sarà indulgente con sè stesso, dopo aver messo a repentaglio la sicurezza dell'azienda e degli Stati Uniti cadendo in una trappola al miele tesa da Pechino.