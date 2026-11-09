Chi è Alice Huang, la spia che ha colpito il ceo di Nvidia

AGI - Alice Huang, identificata come una dirigente di alto livello di un'azienda di data center, è sospettata di aver spiato il ceo di Nvidia, Jensen Huang, per conto di Pechino. Sono poche le informazioni pubbliche su questa donna il cui nome cinese è Huang Le e con la quale Jensen Huang ha avuto una relazione sentimentale. Secondo il New York Times, Alice Huang è una cittadina cinese reclutata dalle autorità di Pechino per spiare il vertice dell'azienda con la maggiore capitalizzazione di mercato al mondo. Sebbene condividano lo stesso cognome, non esiste alcun legame di parentela tra i due.
Il quotidiano americano, citando fonti informate su questa presunta operazione di intelligence, afferma che Alice Huang possiede una buona padronanza dell'inglese e vanta contatti ai massimi livelli nel settore dei chip destinati all'intelligenza artificiale. Un settore rappresenta un punto di contesa tra Stati Uniti e Cina, che si contendono la leadership e le cui tecnologie hanno applicazioni estremamente ampie e strategiche. Alice Huang ha lavorato per la banca HSBC, oltre ad aver ricoperto il ruolo di giornalista per l'emittente televisiva statale cinese CCTV e per Hunan TV. Alcuni organi di stampa sostengono che la donna abbia intrattenuto un rapporto stretto con Jensen Huang, 63 anni.
La lettera del ceo: "Profondamente dispiaciuto"
In una lettera ai dipendenti inviata domenica, il ceo di Nvidia ha di fatto ammesso tutto dicendosi "profondamente dispiaciuto" per essere stato "infedele" alla moglie, senza tuttavia fornire dettagli sull'identità dell'amante. In una fotografia scattata durante un evento del settore tecnologico nel 2024 e pubblicata su LinkedIn, si può vedere il dirigente - nel suo inconfondibile giubbotto di pelle nera - seduto accanto a una donna vestita di rosa, con capelli lunghi e gioielli: la sua amante.
L'anno successivo, i due hanno partecipato a una cena organizzata da Jensen Huang in un ristorante cinese a Taipei, a margine del Computex, la più importante fiera tecnologica di Taiwan. Alcuni giornalisti, appostati all'esterno, hanno ripreso la scena attraverso le vetrate e le porte a vetri del locale: tra i presenti si distinguono Jensen, in maglietta e jeans neri, e una donna in abito rosa, identificata ancora una volta come Alice Huang.
In un filmato dell'evento, Jensen viene ripreso mentre le cinge le spalle con un braccio, mentre lei lo bacia sulla guancia destra. Jensen esce per parlare con la stampa, per poi rientrare nel ristorante. Alice Huang lo segue, accarezzandogli la parte bassa della schiena con le dita. I due lasciano poi il locale a bordo della stessa automobile.
L'anno scorso i primi sospetti su Alice Huang
Secondo il New York Times e il Wall Street Journal, già l'anno scorso alcuni funzionari statunitensi erano giunti alla conclusione che Alice Huang avesse preso di mira Jensen Huang.
La società Megaspeed dietro cui si nascondeva
All'epoca, la donna veniva indicata come una dirigente di alto livello di Megaspeed International, una società di Singapore specializzata in data center, che affitta le proprie infrastrutture ad altre aziende per l'addestramento e l'esecuzione di sistemi di intelligenza artificiale. Sul proprio sito web, Megaspeed si definisce "un partner commerciale chiave per le attività di cloud computing di Nvidia nella regione Asia-Pacifico".
Su LinkedIn, l'azienda dichiara di avere 25 "membri associati", con uffici a Singapore, in Malesia e in Indonesia. Tuttavia, quando l'AFP ha chiamato il numero indicato sul sito di Megaspeed, la persona che ha risposto ha affermato di non conoscere l'azienda e ha precisato che la linea apparteneva a un'abitazione privata. Secondo il sito governativo di Singapore, la società si chiamava in precedenza 7Road International, il che potrebbe collegarla all'azienda cinese di videogiochi 7Road. Washington esercita un controllo rigoroso sull'esportazione verso la Cina dei chip in silicio più avanzati di Nvidia, adducendo motivi di sicurezza nazionale ma anche di concorrenza, dato che gli Stati Uniti intendono mantenere il vantaggio tecnologico.
Secondo il New York Times, il governo statunitense stava indagando su Megaspeed dal 2024, sospettando che l'azienda reindirizzasse i processori Nvidia verso la Cina. La società sarebbe stata inoltre oggetto di un'indagine da parte delle autorità di Singapore che, come riporta il Times, hanno interrogato Alice Huang nel 2025.
Anche Bloomberg ha scritto di indagini a Singapore riguardanti un presunto contrabbando di chip Nvidia a favore della Cina. Nel dicembre 2025, Megaspeed ha replicato affermando che le indiscrezioni pubblicate da Bloomberg "contengono informazioni fuorvianti e insinuazioni errate, tra cui l'accusa secondo cui potrebbe essere stata coinvolta in trasferimenti illegali di chip".