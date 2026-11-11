La Camera Usa boccia l'impeachment di Hegseth

AGI - La Camera del Congresso degli Stati Uniti ha bloccato il passaggio in aula della risoluzione di impeachment presentata dal deputato repubblicano uscente Thomas Massie nei confronti del segretario alla Difesa Pete Hegseth. I repubblicani hanno votato compatti per bloccare la risoluzione.
Trump esulta per lo stop all'impeachment di Hegseth
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha celebrato la bocciatura alla Camera della procedura di impeachment del segretario alla Difesa Pete Hegseth. "Il tentativo dei democratici è fallito. Ogni singolo repubblicano, eccetto Thomas Massie, un grande perdente, ha votato a favore di Pete", ha scritto sul social Truth. "I democratici - ha aggiunto - continuano a usare gli Stati Uniti come un'arma. Devono essere fermati", ha aggiunto.
Hegseth rilancia sui social il messaggio di Trump
Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha rilanciato il post con cui il presidente Donald Trump ha celebrato la bocciatura alla Camera della procedura di impeachment presentata contro il capo del Pentagono. Il commento di Hegseth, che sul suo account social X è seguito da due milioni di utenti, per ora si limita a questo.
https://t.co/Kfx2sZU6x7— Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 10, 2026