Repubblicano che sfida il suo stesso partito, chi è Thomas Massie

AGI - Tutto si può dire su Thomas Massie, il deputato repubblicano che ha depositato la richiesta di impeachment di Pete Hegseth, tranne che sia mosso da ideali pacifisti. È rimasta negli annali la foto di auguri per il Natale del 2021 in cui Massie, fervente sostenitore del Secondo emendamento che sancisce il diritto a possedere armi, siede sul divano circondato da moglie e cinque figli tutti armati di fucili automatici. "Buon Natale! Ps. Babbo Natale, per favore porta munizioni", recitava la didascalia.
Dall'ingegneria al Congresso
Nato il 13 gennaio 1971 a Huntington, nello Stato del West Virginia, Massie è cresciuto nel Kentucky. Dopo laurea in ingegneria elettrica e master al prestigioso Massachusetts Institute of Technology (Mit), nel 1993 ha fondato con la moglie Rhonda Massie una società specializzata in interfacce e modelli in 3D.
Nel 2003 si è trasferito in Kentucky ed è entrato in politica come presidente della sua contea di Lewis. Poi nel 2012 il salto alla Camera sull'onda del successo del Tea Party.
La richiesta di impeachment contro Hegseth
Massie aveva presentato la richiesta di messa in stato d'accusa di Hegseth già a settembre, accusandolo della morte di centinaia di civili in Iran, dei raid su presunti ma mai condannati narcotrafficanti, della cattura extragiudiziale del presidente venezuelano Nicolás Maduro.
Lo scontro con i vertici repubblicani
Pur di non affrontare la grana, lo speaker della Camera Mike Johnson, fedelissimo di Donald Trump, aveva sospeso i lavori parlamentari fino a dopo le elezioni di midterm. Ma ora che il recesso è finito, e i deputati sono di nuovo al lavoro, è tornato all'attacco. Il mandato scade a fine anno, ma non è certo perché sta per andarsene che Massie ha deciso di dare battaglia ai repubblicani. Anzi. Ha una lunga storia di rapporti tormentati con il suo partito.
Da alleato di Trump a "Mr. No"
Durante la prima presidenza di Trump, Massie è stato piuttosto nei ranghi. Si è rifiutato di votare per uno dei primi impeachment del presidente, ma poi, ricorda il Washington Post, si è rapidamente guadagnato il soprannome "Mr. No" per i suoi voti contro la spesa federale. Non ha appoggiato neppure il Big Beautiful Bill dello scorso anno, e si oppone regolarmente agli aiuti esteri degli Stati Uniti, Israele compreso.
L'alleanza con i democratici sul caso Epstein
Non è neppure la prima volta che Massie fa sponda ai democratici. Insieme al collega Ro Khanna ha fatto campagna affinché il Dipartimento di Giustizia divulgasse i file dell'indagine su Jeffrey Epstein, cosa che gli ha attirato le ire di Trump, tanto che il presidente lo ha ripetutamente attaccato sui social media. Nonostante l'opposizione della Casa Bianca, Massie e Khanna hanno vinto la partita e nel novembre 2025 la Camera ha approvato l'Epstein Files Transparency Act e il Dipartimento di Giustizia ha rilasciato i file, anche se non tutti, a dicembre.
Ora il deputato ha ripreso in mano il dossier e sta lavorando per la pubblicazione di tutti i file prima di lasciare il Congresso.
La linea non interventista in politica estera
Sulla scena internazionale, è decisamente non interventista. Si è fortemente opposto alla guerra in Iran e al blitz in Venezuela e ha sponsorizzato ripetutamente misure bipartisan per limitare l'azione militare. Si è anche spinto a depositare un disegno di legge per l'uscita degli Stati Uniti dalla Nato.
La sconfitta alle primarie e i piani futuri
Non che tutto questo non gli sia costato caro. Alle primarie repubblicane per le ultime elezioni di medio termine, Trump ha sostenuto il rivale Ed Gallrein e Massie ha perso. Nonostante la sconfitta, non ha nessuna intenzione di uscire di scena. Si è candidato alle elezioni del 2028 per "raccogliere fondi", ha spiegato. Non è chiaro ancora a cosa punti. L'anno prossimo però si vota per il nuovo governatore del Kentucky.