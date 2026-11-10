Usa: chiesto ipeachment per Hegseth. Trump: 'Ha vinto due guerre'

AGI – Dopo che nella giornata di ieri il deputato repubblicano Thomas Massie del Kentucky ha presentato alla Camera dei Rappresentanti gli articoli di impeachment contro il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, c'è attesa negli Stati Uniti per la conferenza stampa del segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, convocata per oggi, nel tentativo di respingere le iniziative del Congresso volte a rimuoverlo dall'incarico a causa di presunta cattiva condotta. Sotto pressione dopo che il presidente Donald Trump e il vicepresidente JD Vance hanno attribuito la pesante sconfitta del partito Repubblicano nelle elezioni di metà mandato alla guerra in Iran, Hegseth deve ora affrontare una procedura di impeachment alla Camera dei Rappresentanti e la votazione dovrà tenersi entro mercoledì come riportano i media Usa.
L'iniziativa di impeachment è guidata dal deputato Thomas Massie, un legislatore repubblicano ostile a Trump, che lascerà l'incarico dopo aver perso le primarie contro un candidato sostenuto dal presidente. Diversi capi d'accusa per l'impeachment - presentati ieri da Massie - riguardano la guerra in Iran: Hegseth viene accusato di aver violato la War Powers Resolution (Risoluzione sui poteri bellici), che impone la consultazione e la supervisione del Congresso sugli interventi militari statunitensi.
Il sostegno di Trump e la replica di Hegseth
"Sarò al suo fianco. Ha vinto due guerre. Massie è un perdente", lo ha difeso, per ora, Trump. "Ci sono molte persone mosse da motivazioni politiche che potrebbero avere profondi disaccordi sulle politiche adottate, ma il loro dissenso nasce proprio dal successo ottenuto", ha dichiarato Hegseth ieri ai giornalisti. "Non potrei essere più orgoglioso di ciò che il nostro presidente ha realizzato, delle decisioni che ha preso, delle scelte coraggiose che ha compiuto, dell'audacia della nostra leadership militare, nonché della competenza e del coraggio delle truppe sul campo", ha affermato.
Le accuse di Massie sulla guerra in Iran
Parlando con i giornalisti, Massie ha accusato Hegseth di aver utilizzato "le truppe per impadronirsi di petrolio a vantaggio di grandi aziende americane", deridendo inoltre il rifiuto dell'amministrazione Trump di ammettere il bombardamento di una scuola in Iran. "Voglio dire, è evidente che siamo stati noi a colpirla; dal raggio d'azione e dal tipo di distruzione provocata si può risalire al genere di missili utilizzati. Non credo che riusciranno a sottrarsi a questo capo d'accusa sostenendo: 'Oh, non sappiamo chi abbia bombardato quella scuola' - anche se il presidente ha provato a dire proprio questo per un giorno o due", ha dichiarato Massie.
Le contestazioni sull'operazione in Yemen
Hegseth è un fervente sostenitore del conflitto in Iran - un'operazione ampiamente impopolare - che egli ha definito un "impegno coraggioso e storico". In precedenza, ha respinto le "false accuse di impeachment" avanzate da Massie, equiparando il tentativo di rimuoverlo dalla guida del Pentagono alle procedure di impeachment intentate in passato contro Trump. "Si tratta solo di una politica volta alla distruzione personale. Non ha funzionato contro il presidente Trump e non funzionerà con me", ha dichiarato Hegseth in un videomessaggio la scorsa settimana.
Il conflitto del 2025 contro gli Houthi nello Yemen - sostenuti dall'Iran - figura tra i capi d'accusa per l'impeachment presentati da Massie, il quale contesta a Hegseth di aver avviato l'operazione senza l'approvazione del Congresso e in assenza di una minaccia imminente per gli Stati Uniti.
Le altre accuse contenute nell'impeachment
Massie ha inoltre definito gli attacchi contro imbarcazioni sospettate di traffico di droga, nei Caraibi e nel Pacifico orientale, come "esecuzioni extragiudiziali", aggiungendo che Hegseth avrebbe "scoraggiato le revisioni legali indipendenti all'interno del Dipartimento della Difesa".
Ha poi accusato Hegseth di aver represso la libertà di espressione, tentando di punire il senatore democratico Mark Kelly a causa di un video in cui quest'ultimo, insieme ad altri legislatori, esortava il personale militare e dell'intelligence a rifiutare ordini illegali. "Sfruttando i poteri della sua carica, il segretario Hegseth ha attuato ritorsioni e ha cercato di intimidire il senatore statunitense Mark Kelly per via delle sue dichiarazioni", si legge in uno dei capi d'accusa per l'impeachment.