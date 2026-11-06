Ancora allarmi bomba: minacciati voli da e per Roma

AGI - Nuovi allarmi bomba nei cieli dopo la raffica di segnalazioni nella giornata di ieri. Un volo Ryanair da Roma a Lisbona è stato oggetto questa mattina di una minaccia di bomba. L'aereo è atterrato intorno alle 8, ora locale, all'aeroporto Humberto Delgado della capitale portoghese. Le autorità stanno verificando l'attendibilità della minaccia.
A segnalare l'allarme alla polizia di pubblica sicurezza portoghese è stato un agente, con una telefonata. La polizia giudiziaria ne ha verificato l'identità. L'episodio segue l'ondata di falsi allarmi bomba che ieri ha interessato almeno 25 voli in Europa.
"Oggi il vostro cielo sarà rosso, l'esplosione tra 60 minuti": il testo della mail di minaccia firmata dallo 'Stato maschile'
Allarme bomba anche a Fiumicino, volo partito da Praga atterrato a Venezia
La polizia ha segnalato nuove minacce di bomba contro aerei in partenza o diretti nella Capitale ceca. Già ieri le autorità ceche avevano ricevuto minacce relative a quattro voli in arrivo a Praga.
Massima allerta nei cieli: allarmi bomba su 25 voli europei, sei interessano gli scali italiani