Ancora allarmi bomba: minacciati voli da e per Roma
Allarmi bomba: minaccia per un volo partito da Roma. Altro atterrato a Venezia
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Allarmi bomba: minaccia per un volo partito da Roma. Altro atterrato a Venezia

L'aereo della Ryanair è atterrato a Lisbona. Segnalati nuovi casi che coinvolgono Praga
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AFP
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AGI - Nuovi allarmi bomba nei cieli dopo la raffica di segnalazioni nella giornata di ieri. Un volo Ryanair da Roma a Lisbona è stato oggetto questa mattina di una minaccia di bomba. L'aereo è atterrato intorno alle 8, ora locale, all'aeroporto Humberto Delgado della capitale portoghese. Le autorità stanno verificando l'attendibilità della minaccia.

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A segnalare l'allarme alla polizia di pubblica sicurezza portoghese è stato un agente, con una telefonata. La polizia giudiziaria ne ha verificato l'identità. L'episodio segue l'ondata di falsi allarmi bomba che ieri ha interessato almeno 25 voli in Europa.

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La polizia ha segnalato nuove minacce di bomba contro aerei in partenza o diretti nella Capitale ceca. Già ieri le autorità ceche avevano ricevuto minacce relative a quattro voli in arrivo a Praga.

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