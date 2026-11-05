Allarme bomba in Europa: 8 voli nel mirino, 3 per l'Italia

AGI - Non si ferma l'ondata di allarmi bomba coordinati che sta paralizzando il traffico aereo internazionale. Stando a quanto riferito dal Guardian, sono almeno otto i voli europei colpiti nelle ultime ore da minacce e segnalazioni anonime. L'emergenza si fa ancora più pesante per l'Italia: oltre al volo Milano-Varsavia dirottato in Austria e ai due aerei diretti a Roma, fonti qualificate confermano altri due allarmi bomba su voli arrivati a Milano Malpensa.
Tensione a Malpensa
Oltre al dirottamento a Vienna del volo Wizz Air partito dallo scalo varesino, si apprende che la massima allerta ha interessato altri due aerei atterrati a Malpensa:
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Aegean Airlines (volo A3552): partito da Salonicco e atterrato a Malpensa alle 9:33, finito sotto procedura di bonifica per una segnalazione d'ordigno.
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Ryanair (volo FR8953): partito da Porto e atterrato a Malpensa alle 10:22, anch'esso isolato in pista per i controlli di sicurezza degli artificieri.
L'elenco dei voli finiti nel mirino
Secondo le ricostruzioni della testata britannica, la scia di allarmi ha interessato aerei di varie compagnie tra le 9:55 e le 11:00:
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Aer Lingus (volo EI-DEH / EI402) Dublino – Roma (9:55): intercettato dai caccia militari francesi e dirottato d'urgenza ad Évreux, in Normandia, per controlli a terra.
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Wizz Air (volo W46387) Milano Malpensa – Varsavia (10:52): dirottato su Vienna, in Austria, dopo la minaccia ricevuta durante il volo.
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Finnair (volo AY1761) Helsinki – Roma Fiumicino (10:52): atterrato regolarmente nella Capitale alle 9:30 e subito sottoposto a bonifica da parte degli artificieri.
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Ryanair (volo FR1730) Londra Stansted – Sofia (10:45): dirottato a Plovdiv, in Bulgaria.
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Ryanair (volo FR6410) Madrid – Sofia (10:45): oggetto di segnalazione di sicurezza.
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Ryanair (volo FR3606) Copenaghen – Sofia (10:45): finito sotto allarme durante il sorvolo.
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Lot Polish Airlines (volo LO235) Varsavia – Bruxelles (10:48): interessato da un allarme d'emergenza.
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Finnair (volo AY1471) Helsinki – Vienna (11:00): sottoposto ai protocolli di sicurezza previsti per minaccia di bomba.
Wizz Air Milano-Varsavia dirottato a Vienna
Tra gli episodi più critici per l'Italia c'è quello del volo Wizz Air decollato da Milano Malpensa e diretto a Varsavia-Okcie, costretto all'atterraggio d'emergenza nello scalo austriaco.
La conferma è arrivata direttamente da una nota della compagnia aerea:
"Il volo Wizz Air Milano Malpensa-Varsavia è stato dirottato a Vienna per una minaccia di bomba ricevuta durante il volo. Il dirottamento è stato disposto in conformità ai protocolli e alle procedure di sicurezza previste, ponendo al primo posto la tutela dei passeggeri e dell'equipaggio."
Il vettore ha precisato come la scia di intimidazioni stia investendo l'intero settore: "Wizz Air non è l'unico vettore a essere stato preso di mira: anche altre compagnie hanno ricevuto minacce che hanno comportato il dirottamento dei voli e l'attivazione dei relativi controlli di sicurezza".
Fiumicino ed Evreux: caccia in volo
Massima tensione negli scali italiani e francesi. A Fiumicino, l'aereo Finnair proveniente da Helsinki è stato subito isolato in pista per consentire agli artificieri della Polizia di Stato di effettuare le operazioni di bonifica e ispezione dei bagagli.
Parallelamente, sui cieli francesi si è alzato in volo l'allarme per l'Aer Lingus partito da Dublino e diretto a Fiumicino: l'Aeronautica militare di Parigi ha inviato i propri caccia intercettori per scortare l'aeromobile fino alla base aerea di Évreux, dove il velivolo è stato isolato per le bonifiche.
Notizia in aggiornamento.