La Russia attacca Kiev e Ucraina. Battaglia navale con Mosca

AGI - Tra Ucraina e Russia la guerra segna l’ennesimo bollettino di attacchi incrociati. Nella notte ancora pioggia di bombe russe su Kiev. Qualche ora prima, l’Ucraina aveva lanciato uno sciame di droni esplosivi contro una petroliera della cosiddetta 'flotta fantasma' di Mosca nel Mar Nero vicino a Sochi nella Russia meridionale.
La Russia intensica l'offensiva contro l'Ucraina
Almeno cinque persone sono morte in un attacco russo contro un edificio nel nord dell'Ucraina. Lo hanno riferito le autorità ucraine. Oltre ai cinque decessi, sono almeno venti le persone rimaste ferite, tra cui tre bambini, nell'attacco missilistico russo che ha colpito un edificio residenziale a Prylouky, nella regione di Chernihiv, nel nord dell'Ucraina.
"Due vani scala di un edificio residenziale sono stati distrutti a seguito di un attacco missilistico. Si contano cinque civili uccisi e almeno 20 feriti, tra cui tre bambini", ha scritto la procura ucraina su Telegram. Il presidente Volodymyr Zelensky ha avvertito che potrebbero esserci "ancora persone sotto le macerie"
La Russia ha anche lanciato un massiccio attacco con missili da crociera e droni sull'oblast di Poltava. Esplosioni sono state udite a Kremenchuk, così come a Oleksandria, nell'oblast di Kirovohrad. Lo riporta RBC-Ucraina, citando l' amministrazione militare regionale di Poltava e l'Aeronautica militare delle Forze armate ucraine.
Droni ucraini colpiscono una petroliera nel Mar Nero
La nuova offensiva russa sulla capitale ucraina arriva alcune ore dopo la mossa di Kiev che ha attaccato una petroliera nel Mar Nero vicino a Sochi.
Tutti i 23 membri dell'equipaggio della petroliera Aframax Rio, cittadini indiani, sono stati salvati dopo un attacco che, secondo il ministero dei Trasporti russo, è stato condotto da droni navali ucraini nel Mar Nero, vicino a Sochi. La nave, battente bandiera liberiana e carica di petrolio, ha preso fuoco.
BREAKING: Ukraine has just struck an oil tanker, which is now burning off the coast of Sochi in Russia's Krasnodar region, with a massive fire and a black smoke column rising several kilometres. https://t.co/yJZMuSy5Hv— The Hormuz Letter (@HormuzLetter) October 6, 2026
L'equipaggio è stato salvato
"L'equipaggio composto da 23 persone, tutti cittadini indiani, è stato tratto in salvo. Secondo i dati preliminari, non ci sono vittime", ha riferito il ministero, citato da Interfax. Le autorità hanno precisato che il petrolio sta bruciando nelle acque del Mar Nero e che le operazioni di spegnimento potranno iniziare soltanto quando l'intensità delle fiamme diminuirà, consentendo alle imbarcazioni di soccorso di avvicinarsi in sicurezza.
"Ci sono mezzi sufficienti per eliminare le conseguenze" dell'incendio, ha assicurato il ministero. In precedenza, le autorità russe avevano confermato soltanto un incendio a bordo di una petroliera, disponendo la chiusura delle spiagge nel territorio federale di Sirius, vicino a Sochi, nella regione di Krasnodar.
"Non aprire le finestre delle abitazioni"
Ai residenti è stato inoltre raccomandato di limitare il tempo trascorso all'aperto e di non aprire le finestre di abitazioni e uffici. Secondo il canale Astra, la AFRAMAX RIO non è sottoposta a sanzioni occidentali, ma figura nella lista nera ucraina come parte della cosiddetta "flotta fantasma" russa. Il canale Mash riferisce che la petroliera era diretta in India. Le immagini diffuse dai due canali mostrano fiamme e una densa colonna di fumo all'orizzonte. L'episodio si aggiunge agli attacchi contro la navigazione commerciale nel Mar Nero occidentale.
La battaglia navale tra Mosca e Kiev
Sempre nella giornata di ieri due navi mercantili di proprietà turca sono state colpite nel Mar Nero, nella zona marittima della Bulgaria. Una delle due imbarcazioni è affondata.
La Bulgaria ha concluso senza trovare superstiti le ricerche dei dieci membri dell'equipaggio del mercantile Alfa Watan, affondato ieri nel Mar Nero dopo l'attacco con droni navali e aerei. Lo ha annunciato il servizio di soccorso, mentre un'altra nave colpita, la Able, resta alla deriva e rischia di affondare. L'Alfa Watan, battente bandiera togolese e di proprietà turca, navigava dall'Egitto verso la Romania quando è stato attaccato attorno alle 2.45 locali di martedì, l'1.45 in Italia, a 70 miglia nautiche, circa 130 chilometri, dalla costa bulgara, all'interno della zona economica esclusiva del Paese.
Concluse le ricerche dei marinai dispersi
"Non c'è traccia dei marinai e molto probabilmente non ce ne sarà", ha dichiarato a Varna Rumen Nikolov, responsabile delle emergenze e dei soccorsi dell'Amministrazione marittima. L'operazione, alla quale hanno partecipato diversi mezzi aerei e navali, si è conclusa ufficialmente ieri alle 17 e non riprenderà. Nella zona sono stati trovati un'imbarcazione capovolta, tre zattere di salvataggio e resti del mercantile.
Fonti della Difesa hanno precisato all'Efe che le navi della Marina continueranno a sorvegliare l'area e a prestare attenzione all'eventuale presenza di superstiti, senza però condurre ricerche attive. Le autorità bulgare non conoscono né il carico dell'Alfa Watan né la provenienza dei droni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha attribuito l'attacco alla Russia, sostenendo che la ricostruzione è stata verificata con Sofia.
Il governo di Sofia ha confermato l'accaduto senza indicare la provenienza dei droni. Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva attribuito alla Russia un altro attacco con droni, che ha provocato due morti su una nave carica di cereali al largo della Romania.
L'Onu preoccupata per gli attacchi sul Mar Nero
Intanto l’amministratore del Programma Onu per lo sviluppo, Alexander De Croo, ha espresso preoccupazione per gli attacchi avvenuti ieri contro le navi che trasportano grano nel Mar Nero, sottolineando che si tratta di una rotta vitale per l’approvvigionamento alimentare mondiale.
De Croo ha dichiarato che questi attacchi "violano il diritto internazionale e mettono in pericolo gli equipaggi, e le conseguenze vanno ben oltre la regione: aggravano l’insicurezza alimentare e compromettono lo sviluppo in aree dove milioni di persone già soffrono la fame". Il Programma per lo sviluppo pubblicherà questa settimana un rapporto dettagliato sull’impatto prodotto dal sovrapporsi delle diverse crisi.