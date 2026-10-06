Allerta in Bulgaria, due navi mercantili colpite nel Mar Nero 

AGI - Allerta in Bulgaria. Un attacco di droni ha colpito oggi due navi commerciali di proprietà turca nella zona economica esclusiva (Zee) della Bulgaria nel Mar Nero, provocando l'affondamento di una delle due imbarcazioni. A riferire la notizia le autorità bulgare secondo cui non è ancora chiara l'origine dei droni.
Allerta in Bulgaria, colpite due navi
L'equipaggio della nave affondata risulta disperso, mentre tutti i 18 membri dell'equipaggio della seconda imbarcazione sono stati tratti in salvo. Si tratta del primo attacco contro navi avvenuto nella zona economica esclusiva della Bulgaria, come confermato dall'agenzia marittima bulgara Maritime.bg.
Il premier bulgaro convoca una riunione di emergenza
Il primo ministro bulgaro Rumen Radev ha convocato una riunione d'emergenza con i vertici dei ministeri della Difesa, dell'Interno e della Sicurezza. La nave mercantile Alfa Watan, battente bandiera del Togo, ha riportato gravi danni strutturali ed è affondata a est della costa bulgara. Non si hanno informazioni sulla sorte dei membri dell'equipaggio.
L'equipaggio di una nave risulta disperso
"L'equipaggio di una nave risulta disperso, mentre i marinai della seconda imbarcazione sono stati tratti in salvo", ha dichiarato Rumen Nikolov, direttore del Centro di coordinamento dei soccorsi marittimi di Varna, all'emittente radiofonica pubblica bulgara Bnr. Le due navi hanno lanciato segnali di soccorso intorno alle 4 del mattino, ora locale, a circa 80 miglia nautiche dalla costa bulgara, a est di Capo Sant'Atanas e della città di Byala.
L'allarme poi l'esplosione
Intorno alle 9, una delle due imbarcazioni è scomparsa dai radar della Guardia di frontiera. Un violento incendio è divampato invece a bordo della nave mercantile Able, battente bandiera di Palau, dopo l'attacco, costringendo tutti i 18 membri dell'equipaggio ad abbandonare l'imbarcazione. I marinai sono stati soccorsi da un traghetto battente bandiera bulgara, dirottato nella zona per facilitare i soccorsi.
Alcuni dei membri dell'equipaggio tratti in salvo sono rimasti feriti e hanno ricevuto le prime cure a bordo, prima di essere trasferiti in ospedale sulla terraferma.
Le due navi colpite
La Alfa Watan, con una stazza di 3.160 tonnellate di portata lorda, appartiene alla flotta della società di navigazione Baraka Shipping, con sede a Mersin ed era diretta verso il porto di Sulina.
La Able, con una stazza di 7.416 tonnellate di portata lorda, fa invece parte della flotta della società turca Ocean Eagle, con sede a Istanbul. Lunedì la Royad Mammadov, nave mercantile di proprietà turca che trasportava grano ucraino destinato all'Italia, ha preso fuoco ed è affondata al largo della Romania.
Pioggia di droni nel Mar Nero
Secondo i media rumeni, la nave sarebbe stata colpita da un drone. Gli oggetti legati alla guerra rinvenuti nel Mar Nero, concentrati nelle acque rumene, bulgare e turche, sono più che raddoppiati negli ultimi sei mesi, secondo quanto riferito il mese scorso dalla società di analisi dei rischi marittimi Ambrey.
Von der Leyen: "La situazione è sempre più preoccupante"
“La situazione nel Mar Nero è sempre più preoccupante. Le navi commerciali – e gli equipaggi innocenti – vengono prese di mira, con vite già perdute in mare”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
“Oggi, due navi commerciali sono state colpite nella zona economica della Bulgaria nel Mar Nero. Questo avviene appena un giorno dopo che una nave turca che trasportava grano ucraino è stata colpita e affondata al largo della costa romena”, ricorda von der Leyen, “sebbene le esatte circostanze di questi incidenti siano ancora in fase di accertamento, gli sviluppi sono molto preoccupanti”. “Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili. Siamo in piena solidarietà con i nostri Stati membri sul fianco orientale”, conclude la presidente.