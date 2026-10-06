attacco ucraino su Mosca: Lanciati 650 droni. Ci sono morti

AGI - Massico attacco ucraino su Mosca nella notte. Il governatore Andrei Vorobyov riferisce che una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite. In precedenza il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, aveva riferito che "tra le 20:30 del 5 ottobre e le 5:00 del 6 (ora locale) 650 droni si sono diretti verso la regione di Mosca. La maggior parte dei velivoli senza pilota è stata distrutta dalle forze di difesa aerea e 105 sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla capitale" russa.
Almeno 650 droni su Mosca
"Tra le 20:30 del 5 ottobre e le 5:00 del 6 (ora locale) 650 droni si sono diretti verso la regione di Mosca. La maggior parte dei velivoli senza pilota è stata distrutta dalle forze di difesa aerea e 105 sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla capitale" russa. Lo ha riferito il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, citato dalle agenzie russe
In fiamme deposito di petrolio a Mosca
L'attacco di droni ucraini su Mosca ha causato un incendio nella LPDS "Volodarskaya", il più grande deposito di petrolio della regione. Lo riferisce Unian, che ha anche diffuso video online.
Il deposito, si legge sul sito web, ha la capacita' di stoccare e trasportare separatamente benzina, carburante per aviazione e gasolio tramite oleodotti. Il volume di merci movimentate è di 3 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi all'anno. Le materie prime provengono dalle raffinerie di Mosca e Ryazan, e la stazione e' collegata direttamente ai principali aeroporti del polo di Mosca: Vnukovo, Domodedovo e Sheremetyevo.
Abbattuta una mongolfiera ucraina con modulo Starlink
Tra gli abbattimenti, la contraerea russa ha abbattuto un pallone aerostatico dell'esercito ucraino che trasportava un drone dotato di modulo Starlink. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che il pallone è stato 'speronato' a oltre 10.000 metri di quota. "Un operatore di droni intercettori della Brigata autonoma 'Varyag' delle Forze per i sistemi senza pilota ha colpito un pallone dell'esercito ucraino", si legge nella nota che accompagna un video che mostra lo speronamento.