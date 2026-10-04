Il copilota Flydubay voleva schiantarsi sull'aeroporto Ben Gurion

AGI - Hamam al-Hammami, il copilota omanita che ha tentato di far precipitare il volo Flydubai 1073, si era fatto assumere dalla compagnia emiratina perché volava su Tel Aviv e aveva pianificato tutto ancora prima di essere messo sotto contratto. Hammami intendeva far schiantare l'aereo contro l'aeroporto Ben Gurion di Tel aviv.
Il piano del copilota
Secondo quanto riferito da Channel 12 e Ynet, Hammami, attualmente in stato di arresto e sotto interrogatorio negli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato agli inquirenti che il suo piano era di uccidere il comandante e proseguire il volo normalmente, ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all'atterraggio e infine schiantarsi contro un edificio o un aereo presente nello scalo. Una simile manovra improvvisa, effettuata all'ultimo momento, avrebbe impedito a chiunque di comprendere la situazione, di dare l'allarme e di impedirgli di portare a termine il suo piano.
Sorvolare la Giordania
Channel 12 riferisce che è proprio per questo motivo che Hammami ha atteso che il velivolo sorvolasse la Giordania prima di prendere il controllo della cabina di pilotaggio. Il suo tentativo è fallito perché il comandante indiano Smit Machchhar, nonostante fosse stato aggredito e colpito con un'ascia da Hammami, è riuscito ad aprire la porta della cabina, consentendo ad alcuni passeggeri israeliani di bloccare e immobilizzare l'aggressore. Uno di loro ha stabilizzato l'aereo prima che due piloti presenti a bordo, fuori servizio, ne assumessero i comandi.
L'emittente afferma che Hammami si era recato più volte all'aeroporto Ben Gurion negli ultimi mesi, arrivando con voli Flydubai. Durante un viaggio a giugno si era concentrato esclusivamente sulla raccolta di informazioni e sulla pianificazione dell'attacco. Aveva poi programmato di compiere l'attacco a luglio, ma aveva finito per annullare il piano all'ultimo momento perché uno dei membri dell'equipaggio a bordo era un suo amico. Gli inquirenti israeliani non hanno ancora interrogato Hammami e le informazioni provengono dai dettagli delle indagini saudite ed emiratine trasmesse a Israele.
Netanyahu ordina la revisione della sicurezza dei voli verso Israele
Benjamin Netanyahu ha ordinato una revisione delle misure di sicurezza sui voli internazionali diretti in Israele. Il primo ministro israeliano ha incaricato il direttore del Consiglio per la sicurezza nazionale, Shmuel Ben Ezra, di nominare un responsabile per condurre un esame approfondito di tutti gli aspetti legati alla sicurezza dell'aviazione civile straniera diretta in Israele si legge in un comunicato.