Il copilota Flydubay voleva schiantarsi sull'aeroporto Ben Gurion
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Il copilota Flydubay voleva schiantarsi sull'aeroporto Ben Gurion

Netanyahu ordina la revisione della sicurezza dei voli verso Israele
Copilota Flydubai
Jack GUEZ / AFP
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AGI - Hamam al-Hammami, il copilota omanita che ha tentato di far precipitare il volo Flydubai 1073, si era fatto assumere dalla compagnia emiratina perché volava su Tel Aviv e aveva pianificato tutto ancora prima di essere messo sotto contratto. Hammami intendeva far schiantare l'aereo contro l'aeroporto Ben Gurion di Tel aviv.

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Il piano del copilota

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Secondo quanto riferito da Channel 12 e Ynet, Hammami, attualmente in stato di arresto e sotto interrogatorio negli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato agli inquirenti che il suo piano era di uccidere il comandante e proseguire il volo normalmente, ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all'atterraggio e infine schiantarsi contro un edificio o un aereo presente nello scalo. Una simile manovra improvvisa, effettuata all'ultimo momento, avrebbe impedito a chiunque di comprendere la situazione, di dare l'allarme e di impedirgli di portare a termine il suo piano.

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Sorvolare la Giordania

Channel 12 riferisce che è proprio per questo motivo che Hammami ha atteso che il velivolo sorvolasse la Giordania prima di prendere il controllo della cabina di pilotaggio. Il suo tentativo è fallito perché il comandante indiano Smit Machchhar, nonostante fosse stato aggredito e colpito con un'ascia da Hammami, è riuscito ad aprire la porta della cabina, consentendo ad alcuni passeggeri israeliani di bloccare e immobilizzare l'aggressore. Uno di loro ha stabilizzato l'aereo prima che due piloti presenti a bordo, fuori servizio, ne assumessero i comandi.

L'emittente afferma che Hammami si era recato più volte all'aeroporto Ben Gurion negli ultimi mesi, arrivando con voli Flydubai. Durante un viaggio a giugno si era concentrato esclusivamente sulla raccolta di informazioni e sulla pianificazione dell'attacco. Aveva poi programmato di compiere l'attacco a luglio, ma aveva finito per annullare il piano all'ultimo momento perché uno dei membri dell'equipaggio a bordo era un suo amico. Gli inquirenti israeliani non hanno ancora interrogato Hammami e le informazioni provengono dai dettagli delle indagini saudite ed emiratine trasmesse a Israele.

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