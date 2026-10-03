Flydubai: Perché c'è un'ascia a bordo degli aerei
Perché c'è un'ascia a bordo degli aerei
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Perché c'è un'ascia a bordo degli aerei

La "crash axe" che il copilota del volo Flydubai ha usato per cercare di mettere fuori gioco il pilota e prendere il controllo dell'aereo, non era arrivata a bordo di nascosto e, soprattutto, non è un'arma
Ugo Barbàra
Cabina di pilotaggio di un aereo
AGF - Cabina di pilotaggio di un aereo
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AGI - Può sembrare un paradosso: ai passeggeri viene impedito di portare a bordo lame e oggetti potenzialmente pericolosi, ma nella cabina di pilotaggio di molti aerei di linea si trova un'ascia. Quella che il copilota del volo Flydubai ha usato per cercare di mettere fuori gioco il pilota e prendere il controllo dell'aereo, non era arrivata a bordo di nascosto e, soprattutto, non è un'arma. La "crash axe" è un dispositivo di emergenza previsto dalle norme aeronautiche, pensato principalmente per permettere all'equipaggio di raggiungere un incendio nascosto, aprire un varco o liberare una via di fuga.

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Le norme

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La normativa europea è molto precisa. Le regole EASA sulle operazioni di volo stabiliscono che gli aerei con una massa massima certificata al decollo superiore a 5.700 chilogrammi oppure con una configurazione massima operativa superiore a nove posti passeggeri debbano avere almeno una "crash axe" o un piede di porco nella cabina dell'equipaggio.

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La regola comprende la quasi totalità degli aerei utilizzati nel normale trasporto di passeggeri. Per gli aeromobili con più di 200 posti la normativa impone inoltre una seconda ascia o un piede di porco nella zona della cucina più arretrata o nelle sue immediate vicinanze. E aggiunge una prescrizione che chiarisce anche il problema della sicurezza: se questi strumenti si trovano nella cabina passeggeri, non devono essere visibili.

A cosa serve

La funzione principale della crash axe emerge soprattutto in una delle situazioni più temute a bordo di un aereo: un incendio durante il volo. Le fiamme non necessariamente si sviluppano in un punto immediatamente raggiungibile. Un surriscaldamento o un incendio elettrico può verificarsi dietro un rivestimento, all'interno di una parete o in una zona nascosta dagli elementi della cabina.

In questi casi non basta avere un estintore: bisogna prima arrivare al punto dal quale provengono fumo e calore. L'ascia permette di forzare o rimuovere pannelli e strutture leggere e creare un'apertura attraverso la quale intervenire con l'estintore.

Dopo un incidente, inoltre, la fusoliera o gli arredi interni possono deformarsi, una porta può bloccarsi e una normale via d'uscita diventare inutilizzabile.

La crash axe può quindi servire a rompere strutture leggere, pannelli e altre superfici che consentano di creare un accesso o una via di fuga. La crash axe non è una normale accetta comprata in ferramenta. Una caratteristica particolarmente importante è l'isolamento dell'impugnatura che deve resistere alle alte tensioni perché dietro i pannelli di un aeroplano corrono cavi e impianti elettrici.

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