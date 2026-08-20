Da 'Megxit' al ritorno, la saga di Harry e Meghan

AGI - Il previsto ritorno nel Regno Unito di Harry e Meghan segna l'ultimo colpo di scena nella lunga saga che circonda la coppia da quando si trasferì negli Stati Uniti nel 2020. Secondo alcune indiscrezioni, i Sussex torneranno in Gran Bretagna dopo sei anni trascorsi negli Stati Uniti. Si tratta di un trasferimento che ha innescato un lungo periodo di tensioni con re Carlo III, il principe e la principessa del Galles e altri membri della famiglia reale.
Harry e Meghan attesi in Gran Bretagna già ad agosto
Harry, Meghan e i loro due figli, il principe Archie, di sette anni, e la principessa Lilibet, di cinque, dovrebbero trasferirsi nel Regno Unito questo mese. La famiglia vivrà in una residenza privata non reale fuori Londra, ma intende mantenere la propria casa in California e un'altra proprietà in Portogallo. Ecco una cronologia dei momenti salienti dal trasferimento della famiglia negli Stati Uniti.
- Gennaio 2020 - Harry e Meghan annunciano che si dimetteranno dai loro ruoli di membri attivi della famiglia reale. La decisione - definita 'Megxit' dai tabloid britannici con richiamo alla Brexit -, arriva dopo un periodo caratterizzato da una vera e propria guerra con i media per presunte intrusioni e atti di bullismo. "Intendiamo fare un passo indietro come membri 'senior' della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la regina", dichiara la coppia.
- Giugno 2020 - La coppia si trasferisce in California, terra natale di Meghan, stabilendosi nell'esclusiva località balneare di Montecito, vicino a Santa Barbara. Secondo i media, il prezzo di acquisto della villa con 16 camere da letto che scelgono, nel 2020 era di 14,7 milioni di dollari.
- Marzo 2021 - Harry e Meghan vengono intervistati da Oprah Winfrey sulla Cbs. In una serie di rivelazioni sconvolgenti, Meghan accusa la famiglia reale di aver alimentato un clima di ostilità razziale così intenso da averla portata sull'orlo del suicidio durante la gravidanza di Archie. Meghan afferma inoltre che alcuni membri della famiglia reale avevano apertamente espresso preoccupazioni riguardo al colore della pelle di Archie. In risposta, la regina Elisabetta rilascia una dichiarazione: "Le questioni sollevate, in particolare quella razziale, sono preoccupanti. Sebbene alcuni ricordi possano differire, vengono prese molto sul serio e saranno affrontate privatamente dalla famiglia.
- Giugno 2021 - Nasce in California la seconda figlia della coppia, Lilibet, che prende il nome dal soprannome di famiglia della regina.
- Agosto 2022 - Harry intenta una causa contro il ministero dell'Interno e la polizia metropolitana britannica per le misure di sicurezza a lui riservate nel Regno Unito da quando ha rinunciato al suo ruolo di membro attivo della famiglia reale.
- Settembre 2022 - Mentre Harry e Meghan si trovavano a Londra, muore la regina Elisabetta. I Sussex restano in Gran Bretagna per i funerali. Prima della cerimonia, Harry e Meghan si uniscono a William e Kate per incontrare le persone davanti al castello di Windsor.
- Gennaio 2023 - Harry pubblica la sua autobiografia, 'Spare', in cui racconta nel dettaglio il suo rapporto con la famiglia. Tra le rivelazioni più significative, Harry narra di quello che definisce un'aggressione fisica da parte di William, avvenuta quando il loro rapporto si incrina a causa del matrimonio con Meghan. Descrivendo un confronto avvenuto nella sua casa di Londra nel 2019, Harry afferma che William defini' Meghan "difficile", "maleducata" e "sgarbata".
- Maggio 2023 - Harry partecipa da solo all'incoronazione del padre, dopo che Meghan e i suoi figli piccoli scelgono di non partecipare e di rimanere in California. Entra da solo nell'Abbazia di Westminster e si siede due file dietro a William.
- Febbraio 2024 - Buckingham Palace annuncia che a re Carlo è stato diagnosticato un tumore e che posticiperà gli impegni pubblici per sottoporsi alle cure. Harry viene fotografato mentre arriva alla residenza londinese del padre per un breve incontro.
- Aprile 2025 - Presentando appello all'Alta Corte contro le modifiche alla sua scorta di polizia, l'avvocato di Harry avverte che "la sua vita è in pericolo". Il ministero dell'Interno, difendendosi dall'appello, afferma che le misure di sicurezza "su misura" di Harry sono state ideate per adattarsi alle sue "particolari circostanze".
- Maggio 2025 - Harry perde la causa legale relativa alle misure di sicurezza, consentendo al governo di procedere con un livello di protezione "su misura" e più economico per la sua famiglia. Tre giudici di alto rango respingono l'affermazione di Harry di essere stato "discriminato" e sottoposto a un "trattamento inferiore". Più tardi, quello stesso giorno, Harry dichiara di volere una riconciliazione con la sua famiglia, spiegando che suo padre non gli parla più a causa della controversia sulla sicurezza. Parlando in California, Harry afferma: "Non riesco a immaginare un mondo in cui io possa riportare mia moglie e i miei figli nel Regno Unito in questo momento. Mi manca il Regno Unito. Ed è davvero triste non poter mostrare ai miei figli la mia patria".
- Agosto 2025 - Harry e Meghan firmano un nuovo accordo con Netflix. La coppia, che nel 2020 aveva siglato un accordo quinquennale del valore di circa 100 milioni di dollari (78 milioni di sterline), aveva collaborato con Netflix a diversi progetti. I media avevano ipotizzato che i bassi ascolti di alcuni progetti avessero spinto Netflix a non rinnovare l'accordo.
- Giugno 2026 - Buckingham Palace annuncia che Harry non alloggerà a palazzo durante la sua visita a Londra, nonostante lo staff del duca di Sussex avesse precedentemente annunciato pubblicamente che aveva accettato l'invito.
- Luglio 2026 - Harry e altre personalità britanniche di spicco perdono le cause per violazione della privacy intentate contro l'editore del Daily Mail. Harry e il gruppo dovranno affrontare spese legali fino a 50 milioni di sterline dopo aver perso la causa.
- Luglio 2026 - Re Carlo incontra in privato Harry e la sua famiglia. Non vedeva i nipoti da quattro anni. Secondo quanto riportato, Harry, Meghan, Archie e Lilibet sono ospitati da Carlo e dalla regina Camilla nella residenza privata del re nel Gloucestershire.
- Agosto 2026 - Secondo alcune fonti, la coppia avrebbe intenzione di trasferirsi con Archie e Lilibet dalla California in Gran Bretagna per un periodo prolungato. I bambini inizieranno la scuola li' a settembre, ma, stando alle indiscrezioni, la coppia non riprendera' i propri doveri reali.