Harry e Meghan torneranno a vivere nel Regno Unito

AGI - Secondo quanto appreso dalla Bbc, Harry e Meghan - il Duca e la Duchessa di Sussex - hanno intenzione di tornare a vivere nel Regno Unito.
Come riportato per la prima volta dal Daily Telegraph, il principe Harry e Meghan intendono trasferirsi dagli Stati Uniti alla fine di questo mese in una residenza privata, non della Famiglia Reale, fuori Londra.
Verso il riavvicinamento alla Famiglia Reale?
I figli della coppia, il principe Archie - di 7 anni - e la principessa Lilibet - di 5 anni -, inizieranno a frequentare una scuola britannica a settembre. Re Carlo III è stato informato della decisione domenica scorsa, così come anche i principi del Galles, William e Kate.
I duchi di Sussex avevano fatto visita a Re Carlo III a luglio scorso, ma secondo la Bbc non avrebbero discusso di questo argomento. Al momento non sono previsti piani per il ritorno del principe Harry o di Meghan ai loro ruoli di membri attivi della famiglia reale.