Harry e Meghan torneranno a vivere nel Regno Unito
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Harry e Meghan torneranno a vivere nel Regno Unito

Secondo i media britannici, i duchi di Sussex avrebbero scelto una residenza privata fuori Londra e iscritto i figli Archie e Lilibet a scuola
Harry e Meghan, duchi di Sussex
RAUL ARBOLEDA / AFP - Harry e Meghan, duchi di Sussex
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AGI - Secondo quanto appreso dalla Bbc, Harry e Meghan - il Duca e la Duchessa di Sussex - hanno intenzione di tornare a vivere nel Regno Unito.

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Come riportato per la prima volta dal Daily Telegraph, il principe Harry e Meghan intendono trasferirsi dagli Stati Uniti alla fine di questo mese in una residenza privata, non della Famiglia Reale, fuori Londra.

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Verso il riavvicinamento alla Famiglia Reale?

I figli della coppia, il principe Archie - di 7 anni - e la principessa Lilibet - di 5 anni -, inizieranno a frequentare una scuola britannica a settembre. Re Carlo III è stato informato della decisione domenica scorsa, così come anche i principi del Galles, William e Kate.

I duchi di Sussex avevano fatto visita a Re Carlo III a luglio scorso, ma secondo la Bbc non avrebbero discusso di questo argomento. Al momento non sono previsti piani per il ritorno del principe Harry o di Meghan ai loro ruoli di membri attivi della famiglia reale.

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