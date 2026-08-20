Harry e Meghan: finisce il loro 'American dream'

AGI - La decisione di riportare la famiglia nel Regno Unito, sei anni dopo aver abbandonato la casa reale britannica, segna la fine del 'sogno americano' di Harry e Meghan.
Il duca e la duchessa di Sussex si sono trasferiti in California nel 2020. Forti dei loro titoli reali e della fama mondiale, il mondo di Hollywood e dello showbiz erano pronti ad accoglierli con contratti milionari da decine di milioni di dollari.
Il declino americano di Harry e Meghan
Si parlava di un accordo da 100 milioni di dollari con Netflix e di un contratto da 20 milioni di dollari con Spotify, oltre a podcast, documentari e programmi televisivi promessi. La Archewell productions avrebbe dovuto trasformare i Sussex in figure di spicco di Hollywood, mentre Meghan avrebbe poi tentato di reinventarsi come imprenditrice nel settore del lifestyle.
Negli Usa, i Sussex si sono stabiliti in una villa da 15 milioni di dollari nella soleggiata Montecito, circondati da miliardari e celebrità di prim'ordine, dando inizio a quello che si preannunciava come un secondo atto straordinariamente redditizio. Ma sei turbolenti anni dopo, la coppia sta tornando oltreoceano. La notizia che Harry e Meghan intendono tornare in Gran Bretagna per un periodo prolungato e iscrivere Archie, di sette anni, e Lilibet, di cinque, a una scuola inglese, suggerisce che la coppia abbia accettato che la loro avventura americana non si sia rivelata l'impero commerciale scintillante che avevano immaginato.
Il naufragio di 'With Love, Meghan' e gli insuccessi negli Usa
L'accordo con Spotify è saltato da tempo e anche Il loro contratto originale con Netflix è terminato. Mentre la serie della duchessa, 'With Love, Meghan', è durata solo due stagioni.
Ma questi, sfortunatamente per la coppia, sono solo alcuni della serie di progetti ampiamente pubblicizzati che hanno faticato a trovare un pubblico o non si sono mai concretizzati. Persino il primo documentario prodotto congiuntamente dalla coppia, 'Cookie Queens', ha subito un umiliante weekend di apertura questo mese, battuto da una raccolta di video di gatti provenienti da internet.
E le loro difficoltà si sono estese ben oltre la televisione. L'attività di Meghan nel settore lifestyle ha avuto un inizio imbarazzante quando 'American Riviera Orchard', un nome svelato con grande clamore nel 2024, è stato infine abbandonato e sostituito con il ben più breve 'As Ever'. La sua prima serie su Spotify, 'Archetypes', si è conclusa insieme al lucroso contratto della coppia con il colosso dello streaming, mentre il successivo podcast 'Confessions of a Female Founder' non è riuscito a generare un impatto culturale paragonabile a quello delle prime iniziative post-reali della coppia.
Ci sono state anche ripetute segnalazioni di cambiamenti nello staff, tra cui l'abbandono di importanti dirigenti della comunicazione, mentre i critici si sono chiesti se Meghan sia riuscita a conquistarsi un posto nell' élite delle celebrità americane che un tempo sembrava essere alla sua portata. La duchessa era assente al Met Gala di quest'anno e secondo alcune indiscrezioni - riporta il 'Daily mail' - avrebbe faticato per ottenere inviti agli eventi della settimana della moda di Parigi.
Il flop dei podcast
Eppure, il podcast di Meghan, 'Archetypes', è andato in onda per soli 12 episodi completi nel 2022, più uno speciale natalizio pubblicato sotto l'etichetta Archewell Audio, precedentemente di proprietà della coppia.
Nel giugno del 2023, Spotify e Archewell Audio hanno annunciato di aver "concordato di comune accordo la separazione delle proprie strade". Poi è arrivato un duro attacco pubblico da parte del dirigente di Spotify Bill Simmons. Nel suo podcast, Simmons ha definito la coppia "dei fottuti truffatori" e ha deriso la sua esperienza nel tentativo di sviluppare idee con Harry. "Devo ubriacarmi una sera e raccontare la storia della videochiamata che ho fatto con Harry per cercare di aiutarlo con un'idea per un podcast", ha raccontato.
Meghan è poi tornata al podcasting con 'Confessions of a Female Founder', questa volta tramite Lemonada Media. Ma a quel punto l'entusiasmo vertiginoso per l'arrivo dei Sussex in America si era già affievolito.
L’infruttuosa incursione ne lifestyle
La duchessa ha anche tentato di affermarsi come magnate del lifestyle.
'American Riviera Orchard' è stata presentata nel marzo 2024 con un video sfocato su Instagram che mostrava Meghan intenta a disporre fiori e cucinare in una cucina. Il nome sembrava un omaggio a Santa Barbara, la ricca regione costiera che comprende Montecito.
Vasetti di marmellata di fragole numerati furono spediti ad amici famosi e fotografati sui social media, ma passarono mesi senza il previsto lancio ufficiale. Poi, nel febbraio 2025, 'American Riviera Orchard' cambiò improvvisamente nome in 'As Ever'.
Una modifica necessaria perché, come ammesso dalla stessa ex attrice, il nome originale aveva limitato le sue possibilità di vendita. Successivamente, il brand ha lanciato prodotti tra cui conserve, decorazioni floreali, the' e altri articoli lifestyle, alcuni dei quali andati esauriti.
Ma il marchio non ha ancora trasformato Meghan nella figura di spicco nel mondo degli affari, in stile Martha Stewart, che i suoi sostenitori più entusiasti avevano immaginato.
L’iniziativa scomparsa e il libro per bambini
Anche altre iniziative sono svanite nel nulla. Un esempio?
Il progetto 40x40 di Meghan, lanciata con il sostegno di diverse celebrità in occasione del suo quarantesimo compleanno nel 2021, chiedeva a 40 amiche di dedicare 40 minuti al tutoraggio di donne che rientravano nel mondo del lavoro. La duchessa aveva previsto che l'iniziativa avrebbe potuto creare un "effetto a catena" globale. Invece, anche questa è scomparsa silenziosamente dalla scena pubblica. Il suo libro per bambini, 'The Bench', è diventato un bestseller del New York Times negli Stati Uniti, ma ha ricevuto recensioni feroci da alcuni critici britannici e non è riuscito a diventare l'inizio di un più ampio impero editoriale per ragazzi.
L'insuccesso di 'Cookie Queens'
Un altro flop da aggiungere alla lista? 'Cookie Queens', prodotta da Harry e Meghan tramite Archewell Productions, segue quattro Girl Scout mentre competono nell'agguerrito mondo della vendita di biscotti. (AGI)
Meghan ha contribuito personalmente alla promozione del documentario, raccontando le sue esperienze d'infanzia come scout prima dell'uscita nelle sale. Eppure, secondo i dati di Box Office Mojo, il film ha incassato circa 354.000 dollari in 446 sale nel suo weekend di apertura.
CatVideoFest 2026, essenzialmente 70 minuti di video virali di gatti, ha incassato circa 569.000 dollari nonostante sia stato proiettato in sole 255 sale: la coppia reale è stata battuta da gatti sullo skateboard.
"Non si può ignorare l'impatto mediatico di arrivare cinque posizioni dietro a una compilation di 70 minuti di video di gatti su internet", ha dichiarato la commentatrice reale Kinsey Schofield a Fox News. "Hollywood può perdonare molto, ma essere battuti da CatVideoFest è il tipo di umiliazione che si presta a una battuta finale da sola". "Harry e Meghan sono straordinariamente bravi a generare titoli sui giornali, ma i titoli e i clienti paganti sono due cose ben diverse", ha affermato. "C'è stato un periodo in cui il semplice fatto di associare i loro nomi a qualcosa garantiva un'enorme curiosità. Non sono convinta che sia ancora cosi'".
Anche il commentatore reale Richard Fitzwilliams ha indicato l'intervista a Oprah, il film 'Harry & Meghan' e 'Spare' come i veri successi della coppia. "Ciò che è indubbio è la pubblicità che accompagna ogni loro iniziativa", ha dichiarato. Tuttavia, ha sostenuto che il pubblico si è dimostrato meno interessato a gli altri progetti.
"Si tratta solo di clamore mediatico e nient'altro, a parte il loro legame con la vera famiglia reale", ha suggerito.
All'inizio di quest'anno poi, Meghan aveva sviluppato una "disastrosa abitudine di litigare con i personaggi più influenti di Hollywood", ha raccontato Fitzwilliams. La sua assenza al Met Gala è diventata un altro argomento di discussione. Così come le indiscrezioni sulle sue relazioni con personaggi come Lauren Sànchez Bezos, le Kardashian e Anna Wintour di Vogue.
Nonostante questa catastrofica lista di insuccessi commerciali, i Sussex rimangono indubbiamente famosi. Ogni loro mossa continua a generare titoli di giornale in tutto il mondo, Meghan continua a gestire As Ever e Archewell Productions rimane attiva.
Manterranno anche la loro villa di Montecito, lasciando aperta la possibilità di continuare a lavorare in America. Ma il loro ritorno in Gran Bretagna rappresenta un momento di svolta davvero significativo.