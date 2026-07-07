Monaco, la donna sospettata dell'attentato è stata uccisa

AGI - Il ‘giallo’ di Monaco rimane irrisolto. È stato trovato senza vita vicino a Kiev, il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato l'imprenditore ucraino Vadim Ermolaev, rimasto ferito nell'esplosione del 29 giugno. Lo riferiscono i media ucraini secondo cui Anastasiia Berezovska sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco.
Chi è la sospettata dell'attentato di Monaco
Anastasia Berezovskaya, cittadina ucraina di 34 anni, era ricercata dall'Interpol e sospettata di aver piazzato una bomba fuori dall'appartamento a Monaco dell'oligarca Vadym Yermolaev.. Secondo Ukrainska Pravda, potrebbe essere stata uccisa a colpi d'arma da fuoco.
Un'altra fonte interna alle forze di sicurezza ucraine ha indicato che due sospetti sono già stati arrestati in relazione al caso. Uno è un ufficiale in servizio attivo della Direzione Generale dell'Intelligence, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. Vadym Yermolaev aveva lasciato l'Ucraina nel 2022 per stabilirsi a Monaco, era stato privato della cittadinanza ucraina da Kiev ed era soggetto a sanzioni da parte del suo ex Paese.
Il mandato di arresto internazionale
Nei confronti di Anastasiia Berezovska era stato emesso un mandato di arresto internazionale. Secondo i media francesi la donna era fuggita in auto in direzione dell'Italia dopo l'attentato di lunedì scorso avvenuto a Montecarlo.
Travestimento e fuga
Secondo una nota interna della polizia monegasca, la donna si sarebbe travestita da uomo per sfuggire ai controlli successivi all’esplosione che ha sconvolto il Principato.
Ricostruzione dell'attacco di Monaco
Stando alla ricostruzione degli investigatori, il giorno dell'attacco (lunedì 29 giugno) la donna - il cui cadavere è stato trovato oggi nei pressi di Kiev - avrebbe compiuto diversi sopralluoghi nella zona di place des Moulins.
Poco prima delle 21 avrebbe individuato una famiglia ucraina, l'avrebbe seguita e poi preceduta fino all'ingresso del loro palazzo. La donna avrebbe quindi salito i tre gradini davanti all'edificio e depositato uno zaino-bomba, allontanandosi subito dopo.
Si sarebbe poi voltata per verificare che la famiglia entrasse nello stabile. Il primo a varcare l'ingresso sarebbe stato un ragazzo di 13 anni, rimasto ferito nell'esplosione.
La bomba esplosa con un detonatore a distanza
Anastasiia Berezovska ha fatto detonare la bomba "utilizzando un telecomando", aveva ricostruito nei giorni scorsi il vice procuratore generale del Principato di Monaco, secondo il quale la donna aveva collocato l'ordigno "preso da una borsa della spesa", sulla scalinata d'ingresso dell'edificio delle vittime e poi ha atteso che uscissero seduta su una panchina in Place des Moulins.
"Si è voltata per controllare se le vittime fossero presenti prima di far detonare l'ordigno", le parole del vice procuratore.
"L'attentatrice non ha agito da sola"
L'attentatrice "non ha agito da sola". La trentanovenne ucraina accusata di essere l'attentatrice di Montecarlo non ha agito da sola. Ne sono convinti gli inquirenti che hanno aggiunto che "due uomini sono stati arrestati" e posti in custodia cautelare a Monaco senza che le indagini abbiano rivelato alcuna prova della loro "partecipazione attiva".
Berezovska ha effettuato "diversi sopralluoghi" nei giorni precedenti all'attentato, ha detto il vice procuratore di Monaco, citando in particolare il 26 e il 27 giugno. In entrambe le occasioni era "travestita da uomo". Il 28 giugno, non più travestita, ha compiuto un altro sopralluogo.
Chi è l'oligarca ferito
Vadym Yermolaev., il bersaglio dell’attentato, è un oligarca originario dell'Ucraina. Residente a Monaco, è soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 dal Consiglio di Sicurezza Nazionale ucraino per aver continuato le sue attività di commercio di alcolici in Crimea, territorio sotto occupazione russa.