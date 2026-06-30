Montecarlo, chi è l'oligarca ucraino ferito

AGI - Nell'esplosione a Montecarlo è rimasto gravemente ferito Vadym Yermolaev. E' un imprenditore originario di Dnipro che negli anni '90 importava cosmetici e prodotti chimici per la casa. Dal 2017 ha rinunciato alla cittadinanza ucraina ottenendo invece la nazionalità cipriota.
La carriera dell'imprenditore ferito a Montecarlo
In seguito ha fondato il gruppo Alef, che si è trasformato in una grande holding privata. La sua attività imprenditoriale spazia dal settore immobiliare all'agricoltura, dalla produzione di materiali edili alla logistica e ad altri ambiti.
Un patrimonio di oltre 322 milioni di dollari
Secondo dati pubblici, il patrimonio di Yermolaev è stato stimato in oltre 322 milioni di dollari. Secondo Forbes, veniva regolarmente incluso nella lista delle 100 persone più ricche dell'Ucraina
Il 'padre' dei cantieri a Dnipro
Yermolaev è anche considerato uno dei principali sviluppatori di Dnipro, poiché la sua azienda ha realizzato numerosi progetti di grandi dimensioni, tra cui il centro commerciale Most-City, il centro commerciale Novy Tsentr, i centri direzionali Prizma ed Enigma, e ha inoltre investito nello sviluppo del viale Katerynoslavsky.
Nell'aprile del 2022 un attacco missilistico distrusse l'hangar in cui si trovava il suo aereo privato presso l'aeroporto di Dnipro.
Sanzioni del 2023
Nel 2023, il presidente Volodymyr Zelensky, con un suo decreto, ha dato attuazione alla decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale di imporre sanzioni a diversi cittadini di Cipro, Ucraina e Federazione Russa. L'elenco comprendeva anche 15 persone giuridiche dei territori temporaneamente occupati, registrate nella Federazione Russa.
L'attività in Crimea
Yermolayev aveva registrato la sua attività in Crimea secondo la legge russa tramite prestanome e aveva cominciato a pagare le tasse a Mosca. Per questo aveva ricevuto 16 diverse sanzioni personali su ordine del presidente ucraino.