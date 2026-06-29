Nuovo sisma in Venezuela: si scava per salvare madre e tre figli

Un ponte aereo umanitario: È previsto a breve un volo da Copenaghen con circa 50 tonnellate di beni di prima necessità, tra cui materiale per alloggi d'emergenza, attrezzature idrico-sanitarie e kit scolastici.

Esperti sul campo: Un team di 11 tecnici europei (provenienti da Spagna, Austria, Italia, Lussemburgo, Belgio ed Estonia) e un ulteriore contingente italiano sono giunti in Venezuela per coordinare i soccorsi tramite il meccanismo di protezione civile dell'UE. In totale, sono 14 i Paesi europei che stanno contribuendo attivamente con personale medico, squadre di ricerca e sistemi di telecomunicazione.