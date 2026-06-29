Venezuela, la tragedia del terremoto tradotta in numeri

AGI - A quasi una settimana dal terremoto di magnitudo 7,2 e 7,5 che mercoledì hanno colpito il nord del Venezuela, il bilancio continua ad aggravarsi mentre proseguono le operazioni di ricerca tra le macerie.
Le scosse hanno provocato gravi danni a edifici, infrastrutture e attività economiche, con effetti che si estendono a milioni di persone.
Vittime e sfollati
Secondo il presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana, Jorge Rodriguez, il bilancio è salito ad almeno 1.450 morti e 3.150 feriti. Le famiglie colpite sono 12.721. L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha stimato venerdì che fino a 6,76 milioni di persone potrebbero essere state interessate, direttamente o indirettamente, dagli effetti del sisma.
La macchina dei soccorsi
Il numero dei soccorritori internazionali dispiegati nel Paese ha raggiunto quota 2.624, supportati da 137 cani da ricerca, 49 veicoli specializzati e 84,8 tonnellate di attrezzature, medicinali e materiale chirurgico. Secondo la presidente ad interim Delcy Rodriguez, squadre provenienti da El Salvador, Messico, Repubblica Dominicana, Svizzera, Ecuador, Spagna, Cile, Colombia, Paesi Bassi, Italia e Stati Uniti sono già operative sul terreno, mentre sono attesi ulteriori rinforzi. Alle operazioni partecipano anche migliaia di volontari venezuelani. Le autorità riferiscono che 7.876 persone si sono registrate a Caracas per prendere parte alle attività di soccorso e assistenza. (AGI) - Roma, 29 giu. -
Le scosse di assestamento
Dopo i due forti terremoti di mercoledì, sono state registrate più di 430 scosse di assestamento. La Fondazione venezuelana per le ricerche sismologiche (Funvisis) ha segnalato soltanto domenica oltre venti eventi sismici, il più forte dei quali di magnitudo 4,3 nel Venezuela occidentale.
Gli aiuti internazionali
Gli Stati Uniti hanno rafforzato il proprio intervento con l'invio di oltre 200 militari, aerei ed elicotteri per sostenere le operazioni di emergenza. Nelle prossime ore dovrebbero inoltre arrivare circa 130 marines al porto di La Guaira, gravemente danneggiato dal terremoto. Il Paraguay ha annunciato l'invio di 32 militari specializzati in ricerca e soccorso, mentre un aereo dell'Aeronautica militare peruviana è partito verso il Venezuela con oltre 14 tonnellate di aiuti umanitari. Anche l'Argentina sta preparando l'invio di una seconda squadra di emergenza.
La conta dei danni
Una valutazione preliminare realizzata attraverso immagini satellitari nell'ambito del programma Rapida del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Pnud) stima in circa 6,7 miliardi di dollari i danni causati dal sisma a edifici, infrastrutture, veicoli e attività economiche. Secondo le autorità venezuelane, 189 edifici hanno subito danni totali e 585 danni parziali. Risultano inoltre colpiti 38 ospedali, 44 centri commerciali e 1.645 altre strutture.