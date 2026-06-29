Venezuela, morti nel sisma moglie e figli del calciatore Trejo

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AGI - La moglie e i due figli del calciatore argentino Lucas Trejo sono morti nei terremoti che hanno colpito mercoledì il Venezuela. Lo ha annunciato il Club Sport Marítimo La Guaira, la squadra venezuelana di seconda divisione in cui milita il giocatore. Trejo, 38 anni, si stava allenando a Caracas al momento del sisma.
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I soccorsi e il dramma a La Guaira
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Immediatamente è tornato a casa sua a La Guaira, lo stato più colpito dal disastro, dove si è trovato di fronte a "una scena orribile", ha raccontato suo cognato Ricardo Ardiles alla Cnn. Dell'edificio non restava più nulla. Il giocatore ha cercato sua moglie Yanina e i figli Aaron e Ainhoa tra le macerie per tre giorni prima che i soccorritori trovassero i loro corpi.
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